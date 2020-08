Chương trình "Tư vấn-Tiếp sức mùa thi" năm 2020: Đồng hành cùng sĩ tử

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 khá đặc biệt vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng không vì thế mà làm giảm đi tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng tư vấn-tiếp sức mùa thi của những tình nguyện viên màu áo xanh. Để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả, chương trình đã có những thay đổi để chủ động ứng phó với dịch bệnh.





Đồng hành cùng học sinh khó khăn



Đồng hành, hỗ trợ học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn trong mùa thi luôn được các tổ chức Đoàn chú trọng thực hiện. Những lời động viên cùng phần quà ý nghĩa chính là sự tiếp sức để các em nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng.

Thành Đoàn Pleiku tặng quà cho em Tô Hữu Bằng (Trường THPT Pleiku) để động viên em thi tốt. Ảnh: Thủy Bình



Trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra, Thành Đoàn Pleiku đã tặng quà cho 6 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các trường THPT: Phan Bội Châu, Pleiku, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Hoa Thám, Lê Lợi, Chuyên Hùng Vương. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng; trong đó, trích từ chiến dịch “Hoa phượng đỏ” của Thành Đoàn Pleiku 500.000 đồng, VNPT Vinaphone TP. Pleiku tặng 500.000 đồng.



Em Tô Hữu Bằng (lớp 12, Trường THPT Pleiku) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ mất đã lâu, bố đi làm nghề phụ hồ thu nhập bấp bênh. Hiện tại, Bằng cùng em trai thuê một căn phòng trọ ở hẻm 113, đường Tô Vĩnh Diện (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) để thuận tiện cho việc học. Khó khăn là thế nhưng em Bằng được thầy cô thương, bạn bè ngưỡng mộ vì thành tích học tập ấn tượng, năm học lớp 12 em đạt học sinh giỏi với tổng điểm trung bình 8,0. Em Bằng chia sẻ: "Bản thân em luôn ý thức phải cố gắng học tập mới có cơ hội thoát khỏi cảnh nghèo khó. Được sự động viên của các anh chị, em sẽ cố gắng đạt kết quả cao trong kỳ thi quan trọng này".



Tại huyện Đức Cơ, điểm thi Trường THPT Lê Hoàn và THCS Quang Trung có hơn 750 thí sinh dự thi, trong đó nhiều thí sinh ở các xã xa như: Ia Lang, Ia Pnôn, Ia Dơk, Ia Din. Vì thế, đã có 90 thí sinh đăng ký ở lại và được Huyện Đoàn bố trí nghỉ tại ký túc xá Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Đức Cơ để thuận tiện cho việc thi cử. Đồng thời, Huyện Đoàn phối hợp với chùa Từ Quang (huyện Đức Cơ) phát hơn 250 suất cơm vào buổi trưa cho các thí sinh. Sau khi kết thúc môn thi buổi sáng, em Siu H’Hiền (Trường THPT Nguyễn Trường Tộ) nhận suất cơm miễn phí từ các tình nguyện viên và trở về ký túc xá để sử dụng, nghỉ ngơi, chuẩn bị cho lịch thi buổi chiều. Em H’Hiền chia sẻ: "Nhà em ở xã Ia Pnôn, cách điểm thi hơn 15 km nên được các anh chị ở Huyện Đoàn giúp đỡ thuận lợi, em rất biết ơn. Nhờ có sự hỗ trợ chỗ ở và ăn uống, em có thời gian nghỉ ngơi, chủ động để thi đạt kết quả tốt".

Khi tư vấn, tiếp sức, các tình nguyện viên và thí sinh đều phải đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn. Ảnh: Thủy Bình



Anh Nguyễn Tuấn Anh-Phó Bí thư Huyện Đoàn Đức Cơ cho biết: Kỳ thi năm nay chỉ diễn ra trong 2 ngày nhưng vào lúc dịch bệnh phức tạp. Dù vậy, Huyện Đoàn vẫn cố gắng thực hiện những hoạt động thiết thực để động viên tinh thần các em thi tốt. Mỗi tình nguyện viên được phân công những nhiệm vụ khác nhau để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao trong công việc.



Tính đến thời điểm hiện tại, các đội hình tình nguyện đã hỗ trợ hơn 2.000 chai nước suối, hơn 500 dụng cụ học tập, hơn 40 lượt xe ôm miễn phí, hơn 300 chỗ ở miễn phí cho các thí sinh... Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm cho thí sinh, giới thiệu địa điểm ăn giá rẻ... cũng được các tình nguyện viên nhiệt tình hướng dẫn.



Đảm bảo an toàn



Để hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh , Ban Chỉ đạo chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” cấp tỉnh năm 2020 đã thành lập 36 đội hình thanh niên tình nguyện với 320 tình nguyện viên hỗ trợ các điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh. Khác với mọi năm, chương trình có nhiều thay đổi để chủ động ứng phó với ảnh hưởng của dịch Covid-19 vừa đảm bảo an toàn cho tình nguyện viên vừa an toàn cho thí sinh và người nhà thí sinh.



Tất cả các tình nguyện viên đều được tập huấn trước đó, được thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone. Các thí sinh khi bước vào điểm thi đều được các tình nguyện viên nhắc nhở đeo khẩu trang thường xuyên, nhiều bạn quên đeo sẽ được tặng và hướng dẫn rửa tay sát khuẩn.

Tình nguyện viên hỗ trợ đo thân nhiệt cho các thí sinh trước khi vào điểm thi. Ảnh: Thủy Bình



Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku), 10 tình nguyện viên là sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai túc trực từ ngày 8-8. Các bạn được trang bị máy đo thân nhiệt, có thêm nước rửa tay sát khuẩn và máy rửa tay tự động do sinh viên của trường chế tạo hỗ trợ điểm thi. Sau khi thí sinh vào phòng thi, tình nguyện viên tiếp tục đi nhắc nhở các bậc phụ huynh đảm bảo giãn cách, đeo khẩu trang và hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone. Tình nguyện viên Y Hao (Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai) chia sẻ: “Em và các bạn có mặt tại điểm thi từ 5 giờ 30 phút để hỗ trợ thí sinh những phần việc cần thiết. Chúng em hi vọng với sự động viên này, các thí sinh sẽ vững tin hơn khi làm bài và đạt kết quả thi tốt nhất ”.



Theo số liệu từ Ban Chỉ đạo chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” cấp tỉnh, các đội hình tình nguyện đã huy động được hơn 6.500 khẩu trang, 245 chai rửa tay sát khuẩn để hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh.



Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” cấp tỉnh năm 2020 cho biết: Ban Chỉ đạo đã tổ chức họp quán triệt nội dung chương trình cũng như công tác phòng-chống dịch tới các đội hình tình nguyện. Các tình nguyện viên đều năng động, có kiến thức, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng-chống dịch bệnh. Tùy theo tình hình thực tế ở các điểm thi, hoạt động tiếp sức được triển khai phù hợp. Việc họp ban chỉ đạo thực hiện theo hình thức trực tuyến, báo cáo kết quả qua ứng dụng Google Meeting để đảm bảo an toàn.



Có thể thấy, với những phần quà ý nghĩa cùng sự động viên tinh thần của các tình nguyện viên, chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” làm ấm lòng các sĩ tử, giúp thí sinh bớt căng thẳng, tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn vừa lan tỏa sự nhiệt huyết, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà.

THỦY BÌNH