Phát hiện thú vị về lợi ích của uống trà

Khi lớn tuổi, nhiều người thường bị sa sút trí tuệ, hay quên. Uống trà thường xuyên có thể giúp giảm một nửa nguy cơ này.



Uống trà có thể giúp giảm đến 50% nguy cơ mất trí nhớ tuổi già. Ảnh: Shutterstock

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Singapore (Singapore) phát hiện uống trà thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ khởi phát chứng sa sút trí tuệ tuổi già, theo Best Life Online.

Nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ 957 người ở Trung Quốc. Tất cả họ đều từ 55 tuổi trở lên. Các phân tích cho thấy những người uống trà mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ thấp hơn 50% so với những người không uống. Nghiên cứu được công bố trên chuyên san The Journal of Nutrition, Health & Aging.

Trong số những người tham gia nghiên cứu có cả những người mang gien APOE e4, vốn làm tăng nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ tuổi già Alzheimer. Kết quả nghiên cứu cho thấy uống trà giúp những người này giảm đến 86% nguy cơ phát triển Alzheimer.

Uống trà mỗi ngày là cách dễ dàng để chống lại nguy cơ khởi phát sa sút trí tuệ.

Để có được lợi ích ngăn ngừa sa sút trí tuệ tuổi già, mọi người có thể uống trà xanh, trà đen hay trà ô long đều được. Nguyên nhân là vì các loại trà này đều có những hợp chất có lợi cho cơ thể như catechin, theaflavins, thearubigins và L-theanine. Đây đều là những chất chống ô xy hóa, có khả năng kháng viêm, giúp bảo vệ não bộ khỏi các tổn thương mạch máu và thoái hóa thần kinh, theo Best Life Online.