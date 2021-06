Những thói quen hằng ngày có thể dẫn đến đau tim

Nhiều yếu tố có thể làm tăng nguy cơ bị đau tim như tiền sử gia đình, một số bệnh liên quan. Nhưng quan trọng nhất là những thói quen hằng ngày mà chúng ta có thể kiểm soát, theo Eat This, Not That.



Hút thuốc ảnh hưởng xấu đến tim. ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

1. Hút thuốc

Elena Ghiaur, bác sĩ của Trung tâm Y tế Mercy ở Baltimore, Maryland (Mỹ) cho biết: “Hút thuốc ảnh hưởng xấu đến tim. Vì vậy, không nên hút thuốc dù với bất cứ dạng nào.”

2. Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn

Khoai tây chiên, thịt chế biến, thực phẩm đóng gói sẵn đều có nhiều muối, đường, chất béo và chất bảo quản.

Natri trong muối làm tăng huyết áp và làm hỏng các mạch máu, làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Chất bảo quản còn gây tổn thương nặng cho mạch máu.



Căng thẳng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch. ẢNH: SHUTTERSTOCK

3. Ít vận động

Các chuyên gia khuyên nên tập thể dục ít nhất 30 phút/ngày, 5 ngày/tuần, tổng cộng 150 phút. Càng vận động càng tốt cho sức khỏe.

Có thể thực hiện các bài tập đơn giản và từ từ tăng thêm cường độ để cơ thể dần thích nghi.

4. Căng thẳng

Căng thẳng liên tục có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và thậm chí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Căng thẳng liên tục không chỉ gây tổn hại về mặt tinh thần và tâm lý. Có thể gây đau đầu, đau bụng, căng và đau cơ, mất ngủ và năng lượng thấp.

Nguy hiểm hơn, khoa học đã chứng minh căng thẳng mạn tính làm tăng các biến cố tim mạch, theo Heart.org.

Căng thẳng có thể dẫn đến huyết áp cao, tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Theo Thiên Lan (TNO)