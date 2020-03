Phẫu thuật giảm cân giảm đau tim, đột quỵ

Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san European Heart Journal cho thấy phẫu thuật giảm cân giảm đáng kể nguy cơ đau tim, đột quỵ, suy tim và tử vong.

Phẫu thuật giảm cân giảm đáng kể nguy cơ đau tim, đột quỵ, suy tim và tử vong. Ảnh minh họa: AFP

Khảo sát ở hơn 7.400 người bị béo phì nghiêm trọng, có độ tuổi trung bình 36 tuổi, không bị đau tim hoặc đột quỵ ở đầu cuộc nghiên cứu.

Một nửa trong số này có trải qua phẫu thuật giảm cân và một nửa không phẫu thuật (gọi là nhóm đối chứng).

Sau 11 năm theo dõi, các chuyên gia thấy rằng các chẩn đoán mới về suy tim trong quá trình theo dõi ở nhóm phẫu thuật giảm cân thấp hơn 60% so với nhóm đối chứng. Ngoài ra, tử vong do mọi nguyên nhân ở nhóm phẫu thuật giảm cân thấp hơn 80% so với nhóm đối chứng.

Các chuyên gia cũng phát hiện rằng những người phẫu thuật giảm cân đã giảm cân nhiều hơn - trung bình hơn 10 kg, và bệnh tiểu đường loại 2 của họ cũng được cải thiện đến mức không còn cần dùng thuốc để duy trì lượng đường trong máu bình thường.