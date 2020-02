7 triệu chứng cục máu đông thầm lặng, bạn cần phải biết để cứu mình

Cục máu đông hình thành khi máu, từ dạng lỏng và lưu thông, bị đặc lại, trở nên sền sệt hơn và tạo thành cục.

Một số cục máu đông hình thành trong động mạch hoặc tĩnh mạch có thể gây hại và thậm chí đe dọa đến tính mạng, theo Hiệp hội Huyết học Mỹ.



Các biến chứng có thể xảy ra nếu cục máu đông không tự tan được hoặc nếu không được điều trị. Các dấu hiệu và triệu chứng của cục máu đông. Tùy vào vị trí hình thành cục máu đông ở tim, não, cánh tay, chân, phổi hoặc bụng, mà các triệu chứng là khác nhau.



Nhiều trường hợp các cục máu đông nguy hiểm không gây ra triệu chứng nào.



Sau đây là những dấu hiệu và triệu chứng thầm lặng của cục máu đông mà bạn cần chú ý, theo The Healthy.



1. Chân bị chuột rút



Những người bị cục máu đông ở chân thường bị chuột rút hoặc đau như chuột rút. Đau chân và chuột rút có thể là hậu quả của huyết khối tĩnh mạch sâu, khi cục máu đông hình thành trong tĩnh mạch chính, ở các chi dưới. Có thể phát triển chậm hoặc đột ngột, đặc biệt sau khi ngồi trong thời gian lâu, như bay đường dài.



Thuyên tắc phổi có thể xảy ra nếu một phần cục máu đông ở chân bị vỡ ra và đi vào phổi. Khoảng 1/3 số người bị huyết khối tĩnh mạch sâu có thể bị thuyên tắc phổi - đe dọa đến tính mạng.



2. Một vùng da đổi màu



Cục máu đông làm gián đoạn lưu lượng máu, và có thể dẫn đến da bị đổi màu, đó là một triệu chứng phổ biến của cục máu đông. Nếu một vùng ở chân chuyển màu đỏ hoặc có màu khác, thì có thể là do cục máu đông, cần đi khám ngay.



3. Sờ thấy nóng ở một chỗ nào đó



Một triệu chứng cục máu đông phổ biến khác là sự thay đổi nhiệt độ nơi có cục máu đông. Giống như sự đổi màu, sự gián đoạn lưu lượng máu cũng dẫn đến sự thay đổi nhiệt độ. Nếu sự thay đổi nhiệt độ này không khỏi và có tiền sử nguy cơ đông máu cao, hãy đi khám ngay.



Thông thường, ba triệu chứng này xuất hiện đồng thời: Da nóng, chuột rút ở chân và da bị đổi màu, theo The Healthy.



4. Sưng



Sưng ở cánh tay, bàn tay, bàn chân, mắt cá chân hoặc chân là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của cục máu đông, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ.



5. Đau lưng



Đau lưng thường do nhiều nguyên nhân, nhưng đó cũng có thể là dấu hiệu cục máu đông hình thành ở vùng xương chậu hoặc ở tĩnh mạch chủ dưới - là tĩnh mạch bụng chính.



Theo Đại học Tim mạch Mỹ, khoảng 2,6 - 4% người bị huyết khối tĩnh mạch sâu bị huyết khối tĩnh mạch chủ dưới. Mặc dù hiếm gặp, nhưng loại cục máu đông này có thể dẫn đến thiệt hại vĩnh viễn nếu không được điều trị, vì cắt mất nguồn máu đến tứ chi.



Nếu gặp điều này cùng với các triệu chứng cục máu đông khác, nên đi khám ngay, theo The Healthy.



6. Đổ mồ hôi quá nhiều



Đổ mồ hôi quá nhiều kèm với các triệu chứng kể trên có thể là một trong những triệu chứng cục máu đông ở phổi hoặc tim mà bạn không nên bỏ qua. Đây là những loại cục máu đông rất nghiêm trọng cần được điều trị ngay lập tức.



7. Khó thở



Thuyên tắc phổi có thể gây ra các triệu chứng như thở dốc, khó thở và đau ngực. Trong một số trường hợp, những người bị thuyên tắc phổi có thể bị tụt huyết áp và bất tỉnh, hoặc thậm chí ho ra máu, cần đi cấp cứu ngay.



Ngoài việc ngồi lâu, các yếu tố nguy cơ khác của huyết khối tĩnh mạch sâu và hình thành cục máu đông là chấn thương, bao gồm gãy xương và phẫu thuật, bệnh mạn tính, như bệnh tim và phổi, nằm một chỗ, mang thai và sử dụng hoóc môn như uống thuốc ngừa thai, theo The Healthy.

