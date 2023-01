Đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch

(GLO)- Dịp Tết Dương lịch 2023, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân. Trong khi đó, lực lượng Công an cũng đẩy mạnh tuần ra, kiểm soát, góp phầm đảm bảo trật tự an toàn giao thông để người dân vui đón năm mới.

Thu dung, điều trị hơn 1 ngàn trường hợp

Bác sĩ Ksor H’Úi-Phó Trạm trưởng phụ trách Trạm Y tế xã Ayun Hạ (huyện Phú Thiện) cho biết: “Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, chúng tôi phân công người trực 24/24 giờ để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Các bệnh nhân đến đều được chúng tôi khám, kê đơn mua thuốc hoặc hướng dẫn chuyển lên tuyến trên điều trị. 3 ngày qua, có 2 bệnh nhân cần xử lý vết thương xây xát, còn lại là các loại bệnh thông thường”.

Theo bác sĩ Phạm Chí Quang-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện: “Từ trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023, chúng tôi chỉ đạo 10 trạm y tế xã, thị trấn chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao. Các trạm tuyên truyền, vận động người dân phòng-chống các bệnh truyền nhiễm ở người, ăn uống hợp vệ sinh; kiểm tra an toàn thực phẩm ở hàng quán. Đặc biệt, các trạm phải đảm bảo phân công y-bác sĩ trực 24/24 giờ. Riêng đối với Trung tâm Y tế huyện thì phân công trực 24/24 giờ ở 4 cấp. Trung tâm cũng đã thành lập 2 tổ lưu động để kịp thời xử lý những tình huống khẩn cấp. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận tình huống bất thường như ngộ độc thức ăn tập thể, ổ dịch”.

Trong dịp Tết Dương lịch 2023, toàn tỉnh khám, điều trị bệnh cho 1.059 trường hợp. Ảnh: Hoành Sơn

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, công tác khám-chữa bệnh diễn ra theo đúng kế hoạch đã xây dựng trước Tết Dương lịch 2023. Bác sĩ Phạm Bá Mỹ-Giám đốc Bệnh viện-cho hay: “Các khoa, phòng đều có y-bác sĩ trực 24/24 giờ để khám, điều trị bệnh cho người dân. Các tổ cấp cứu lưu động luôn trong tình trạng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được phân công”.

Trao đổi với P.V, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Lý Minh Thái thông tin: Trong 2 ngày (31-12-2022 và 1-1-2023), 30 bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh đã thu dung, điều trị cho 1.059 trường hợp. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vụ ngộ độc thức ăn tập thể.

Giảm số người tử vong do tai nạn giao thông

Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, trên tuyến quốc lộ 19, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh) đã bố trí trực 100% quân số để tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên tuyến được giao phụ trách. Thiếu tá Lê Văn Sáng-Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3-cho biết: Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh và chỉ đạo của lãnh đạo Phòng CSGT, chúng tôi phối hợp với Công an các huyện có tuyến quốc lộ 19 đi qua để tiến hành tuần tra, kiểm soát khép kín trên tuyến, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Đến thời điểm này, trên tuyến quốc lộ 19 do đơn vị phụ trách không để xảy ra ùn tắc giao thông, cũng không có vụ tai nạn giao thông nào xảy ra.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Ảnh: Hoành Sơn

Tương tự, trên tuyến quốc lộ 14, lực lượng CSGT đã làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch nên không có vụ tai nạn hay va chạm giao thông nào xảy ra. Trung tá Lê Công Ngọc-Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT) cho hay: “Trong những ngày qua, đơn vị đã tăng cường thực hiện các chuyên đề xử lý vi phạm về tải trọng, nồng độ cồn, ma túy, tốc độ… nên tình hình trật tự an toàn giao thông được giữ ổn định. Qua tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã phát hiện và xử lý hơn 150 trường hợp vi phạm về tải trọng, tốc độ và nồng độ cồn”.

Theo thống kê của Công an tỉnh, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ cố ý gây thương tích làm 1 người bị thương (giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2022); phát hiện 1 vụ với 8 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (so với cùng kỳ năm 2022 giảm 1 vụ, tăng 5 đối tượng), tang vật thu giữ gồm 300 viên thuốc lắc, 12 gói ma túy dạng khay, đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra. Cũng trong thời gian này, lực lượng Công an đã phát hiện 1 vụ tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, thu giữ 24,9 kg pháo, tạm giữ hình sự 1 đối tượng để điều tra. Toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết, 2 người bị thương (so với cùng kỳ năm 2022 giảm 1 người chết, tăng 1 người bị thương). Ngoài ra, trong thời gian này xảy ra 2 vụ tự tử ở huyện Chư Prông làm 2 người chết, nguyên nhân do bi quan trong cuộc sống. Tại TP. Pleiku có 1 trường hợp tử vong do bất cẩn bị ngã.