Đức Cơ biểu dương 23 già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu

(GLO)- Ngày 7-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an huyện tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương già làng, trưởng thôn và người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022.

Tặng giấy khen cho già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu. Ảnh: Thanh Tịnh

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ và ngành chức năng liên quan đã báo cáo công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, công tác dân tộc-tôn giáo trên địa bàn huyện. Trong đó nhấn mạnh thời gian qua, các già làng, trưởng thôn và người uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, là những tấm gương sáng được bà con nhân dân tin tưởng, yêu mến.

Đội ngũ già làng, trưởng thôn và người có uy tín thực sự là cầu nối giữa chính quyền cơ sở với nhân dân, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với Đảng. Đồng thời, các già làng, trưởng thôn và người uy tín luôn tích cực trong công tác hoà giải, vận động đồng bào tôn giáo sống “Tốt đời- Đẹp đạo”, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng thôn, làng và gia đình văn hoá, gắn với tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ và cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, xoá bỏ những tập tục lạc hậu trong sản xuất và đời sống…Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Siu Thil-Phó bí Thư thường trực Huyện ủy Đức Cơ ghi nhận những đóng góp to lớn về mọi mặt của đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn huyện, đặc biệt là việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới...Đồng chí mong muốn các già làng, người có uy tín tiêu biểu sẽ phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết, gìn giữ an ninh trật tự... trong huyện.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ đã tặng giấy khen cho 23 già làng, trưởng thôn và người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn đã có thành tích tốt trong công tác vận động quần chúng năm 2022. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng hơn 100 suất quà cho già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu tham dự hội nghị.

ĐINH YẾN