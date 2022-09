Phú Thiện: Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sáng 20-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã biểu dương 64 người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện năm 2022.

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Thiện, thời gian qua, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã tích cực truyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tích cực động viên con cháu phấn đấu vươn lên trong học tập...

Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mịnh”,“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tích cực phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền địa phương với đồng bào DTTS; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Quang cảnh Hội nghị biểu dương người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Phú Thiện. Ảnh: Ngọc Anh

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội của địa phương trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay và cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng-chống dịch Covid-19…

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện tặng giấy khen cho 5 cá nhân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen cho 5 cá nhân là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua; huyện Phú Thiện tặng 64 suất quà (200 ngàn đồng/suất) cho các đại biểu là người uy tín tiêu biểu tham dự hội nghị.