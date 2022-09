Công an tỉnh Gia Lai công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước

(GLO)- Sáng 1-9, Công an tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định Đặc xá của Chủ tịch nước cho 8 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh nhân dịp Quốc khánh 2-9. Trung tá Ksor H’Bơ Khắp – Phó Giám đốc Công an tỉnh dự buổi lễ công bố quyết định.

Đặc xá là chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, là truyền thống nhân đạo của dân tộc ta đối với những người phạm tội, khuyến khích họ biết ăn năn hối lỗi, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội. Bên cạnh đó, đặc xá còn là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của phạm nhân, là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, gia đình, các cơ quan liên quan và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng đến 08 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh được Chủ tịch nước đặc xá, tha tù trước thời hạn. Đồng thời khẳng định, đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu cho con đường hướng thiện, hoàn lương, trước mắt sẽ còn rất nhiều khó khăn, thử thách, cám dỗ...trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Mỗi phạm nhân được đặc xá khi trở về với gia đình, xã hội sớm hòa nhập cộng đồng, xóa bỏ mặc cảm, luôn tự tin để làm lại cuộc đời, trở thành người lương thiện, xây dựng cuộc sống ổn định, gia đình hạnh phúc, tuyệt đối không tái phạm tội, vi phạm pháp luật.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Hữu

Nhân dịp này, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng biểu dương các cán bộ quản giáo tại Trại tạm giam Công an tỉnh trong thời gian qua đã không quản ngại khó khăn, vất vả luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tận tụy với công việc để giáo dục, giúp các phạm nhân hướng thiện, quyết tâm cải tạo tốt để được đặc xá tha tù trước thời hạn.

Phạm nhân Trần Quang Thắng (SN 1985) thường trú tại huyện Chư Pưh phát biểu, thay mặt những người được đặc xá bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước chính sách khoan hồng của của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đã tạo cơ hội cho những người lầm lỡ phấn đấu, sớm được trở về với gia đình, hòa nhập với cộng đồng. Đồng thời, bày tỏ tình cảm trước sự quan tâm của Ban giám thị Trại tam giam và các quán bộ quản giáo trong thời gian qua đã luôn động viên, tạo mọi điều kiện tốt nhất để mỗi phạm nhân được thi đua phấn đấu đạt kết quả rèn luyện tốt và hứa quyết tâm khi trở về địa phương, trở thành những người lương thiện sống có ích cho gia đình, xã hội.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Trần Văn Thanh- Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh chúc mừng các phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn. Ảnh: Nguyễn Hữu

Tại buổi lễ, Thượng tá Trần Văn Thanh-Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh phát động phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể anh chị em phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai luôn ra sức phấn đấu, nỗ lực học tập, nhận thức tội lỗi, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra; nghiêm chỉnh chấp hành bản án, quyết định của Tòa án; ra sức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chăm lo lao động, sản xuất và chấp hành tốt các nội quy của Trại tạm giam. Mỗi cán bộ quản giáo luôn gương mẫu, tận tụy với công việc giúp đỡ các phạm nhân cải tạo tốt để được các đơn vị chức năng xét đề xuất Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn trong các đợt tiếp theo.

Được biết, nhân dịp này toàn tỉnh có 14 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các nhà tạm giữ Công an cấp huyện và Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai được Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn.