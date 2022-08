Chủ tịch nước đặc xá cho 2.434 phạm nhân dịp 2-9

Quyết định về đặc xá năm nay có những quy định chặt chẽ hơn về điều kiện được đề nghị đặc xá và các trường hợp không đề nghị đặc xá, nên số phạm nhân được đặc xá lần này ít hơn so với các lần trước.





Theo quyết định đặc xá năm 2022, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 2.434 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 1 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện.



Thông tin trên được ông Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước công bố tại buổi họp báo ngày 31-8, tại Hà Nội.





Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà công bố quyết định đặc xá năm 2022



Ông Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, đặc xá năm 2022 một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.



"Đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của phạm nhân; là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, gia đình, các cơ quan có liên quan và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước Việt Nam"-ông Hà nói tại cuộc họp báo.



Theo ông Phạm Thanh Hà, khác với những lần đặc xá trước, quyết định về đặc xá lần này đã có những quy định chặt chẽ hơn về điều kiện được đề nghị đặc xá và các trường hợp không đề nghị đặc xá. Do đó, số phạm nhân được đặc xá lần này cũng ít hơn so với các lần đặc xá trước.



Thông tin thêm tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết tổng số tiền do những người được đặc xá năm 2022 và người thân đã thực hiện các hình phạt bổ sung là phạt tiền, nộp án phí, nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại hoặc nghĩa vụ dân sự khác là 67 tỉ đồng. Người thực hiện nhiều nhất trong quá trình chấp hành án là trên 4 tỉ đồng.





Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trả lời báo chí tại cuộc họp báo.





Cũng theo lãnh đạo Bộ Công an, 8 phạm nhân trong các vụ án thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, được hưởng đặc xá lần này.



Về số phạm nhân nước ngoài được đặc xá lần này, ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cho biết có 16 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài đủ điều kiện và đã được Chủ tịch nước đặc xá trong dịp đặc xá này. Cụ thể, công dân các nước bao gồm: Úc (1 người), Canada (1 người); Mỹ (3 người); Trung Quốc (4 người), Pháp (1 người), Campuchia (2 người), Nigeria (1 người), Malaysia (2 người), Lào (1 người).



Trước đó, vào năm 2021, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 6 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá dịp 2-9.

