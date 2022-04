Năm 2022, Gia Lai phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 90% dân số

(GLO)- Chiều 7-4, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý II-2022.





Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý II-2022 tại BHXH tỉnh chiều 7-4. Ảnh: Như Nguyện

Trong quý I-2022, BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương chủ động xây dựng và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2022. Đến hết quý I-2022, toàn tỉnh có 91.875 người tham gia BHXH, tăng 1,6% so với cuối năm 2021, đạt 14,2% lực lượng lao động trong độ tuổi; trong đó, tham gia BHXH bắt buộc là 77.696 người (tăng 0,33%) và 14.179 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng 8,8%). Ngoài ra, ổng số tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh là 65.758 người, tăng 0,6% so với cuối năm 2021, đạt 11,4% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tính đến hết 31-3, toàn tỉnh có 1.198.035 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 1,04% (12.296 người) so với cuối năm 2021, bằng khoảng 80% dân số.



Quý I-2022, tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đạt 562,4 tỷ đồng, đạt 20,9% so với kế hoạch; tổng số chi đạt trên 667 tỷ đồng; tổng số nợ gần 147,4 tỷ đồng, chiếm 3,5% so với số phải thu. 3 tháng đầu năm 2022, ngành BHXH đã thực hiện 8 cuộc kiểm tra trong kế hoạch với 12 đơn vị (trong đó, 5 đơn vị nội bộ, 3 đại lý bưu điện, 2 đơn vị sử dụng lao động và 2 cơ sở khám bệnh).



Phát huy kết quả đạt được, ngành BHXH tỉnh phấn đấu năm 2022, số thu đạt 2.690 tỷ đồng và giảm nợ xuống dưới mức 2,5% số phải thu. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, tự nguyện và BHYT đạt kế hoạch giao, tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 90% dân số toàn tỉnh. Phấn đấu tổng chi BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo dự toán giao và hoàn thành chỉ tiêu thanh tra chuyên ngành đột xuất 192 đơn vị; tổ chức 1.784 hội nghị khách hàng tiềm năng.



NHƯ NGUYỆN