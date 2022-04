An Khê: Tín hiệu lạc quan từ công tác giảm nghèo

(GLO)- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ, công tác giảm nghèo tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đạt kết quả rất khả quan. Nhiều hộ nghèo được tiếp thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống.

Tạo động lực cho hộ nghèo vươn lên

Năm 2019, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đã hỗ trợ bà Huỳnh Thị Thọ (tổ 15, phường An Phú) 10 triệu đồng để mua bò về nuôi. Năm 2021, được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phối hợp cùng các hội, đoàn thể và phường An Phú tiếp tục hỗ trợ gần 60 triệu đồng, gia đình bà Thọ xây dựng ngôi nhà khang trang. Bà Thọ bày tỏ: “Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương mà mấy mẹ con tôi được sống trong căn nhà rộng rãi, vững chắc”.

Cũng được sự giúp đỡ của các ban, ngành và chính quyền địa phương, gia đình anh Đinh Mên (làng Pơ Nang, xã Tú An) có động lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Anh chia sẻ: “Đầu năm 2021, thông qua kênh Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, một số tổ chức, đơn vị đã hỗ trợ cho vợ chồng tôi 50 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Ngoài ra, gia đình được tặng 2 con heo giống, hỗ trợ phân bón và hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ đó, đến cuối năm 2021, gia đình tôi đã thoát nghèo”.

Gia đình bà Huỳnh Thị Thọ (thứ 4 từ trái sang; tổ 15, phường An Phú) được hỗ trợ kinh phí để xây dựng ngôi nhà khang trang. Ảnh: Ngọc Minh

Xã Tú An có 1.399 hộ với 5.523 khẩu. Những năm qua, chính quyền địa phương chú trọng triển khai công tác an sinh xã hội, vận động hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo. Năm 2021, Quỹ “Vì người nghèo” đã hỗ trợ 9 hộ nghèo, cận nghèo sửa chữa và làm nhà mới; hỗ trợ heo giống, lương thực với tổng kinh phí hơn 270 triệu đồng. Chủ tịch UBND xã Trần Thanh Cảnh cho biết: “Cuối năm 2021, toàn xã còn 100 hộ nghèo, 140 hộ cận nghèo. Năm 2022, xã phấn đấu giúp đỡ 16 hộ thoát nghèo, 19 hộ thoát cận nghèo”.

Đẩy mạnh công tác giảm nghèo

Trong 5 năm (2016-2021), thị xã An Khê đã huy động gần 2,8 tỷ đồng để hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ sửa chữa, làm nhà mới; đào tạo nghề, giải quyết việc làm… Đồng thời, thị xã khuyến khích hộ nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất. Năm 2021, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã An Khê đã giải ngân cho 113 lượt hộ nghèo, cận nghèo vay gần 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dựa vào điều kiện thực tế, các xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, hướng dẫn kỹ thuật, nâng cao kỹ năng để hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số cùng tham gia, giúp đỡ nhau; thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo. Với nhiều giải pháp đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã giảm từ 669 hộ năm 2016 xuống còn 148 hộ năm 2021 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020). Cuối năm 2021, thị xã chỉ còn 401 hộ cận nghèo, giảm 117 hộ so với năm 2016.

Nhiều hộ nghèo trên địa bàn thị xã An Khê được tặng bò, phát triển chăn nuôi. Ảnh: Ngọc Minh

Theo ông Nguyễn Hùng Vỹ-Chủ tịch UBND thị xã An Khê, thị xã phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm bình quân 0,2%/năm. Để đạt chỉ tiêu đề ra, thị xã tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn gắn với công tác khuyến nông, khuyến công và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; gắn dạy nghề với tạo việc làm đối với lao động nghèo; tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ cho hộ khó khăn về nhà ở.

“Cùng với đó, các địa phương vận động doanh nghiệp bảo trợ, nhận người nghèo vào làm việc để có thu nhập ổn định; tạo điều kiện hỗ trợ xuất khẩu lao động đối với lao động nghèo có nhu cầu. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, giúp người nghèo tiếp cận các chính sách giảm nghèo, phổ biến các mô hình giảm nghèo đạt hiệu quả cao, gương thoát nghèo bền vững”-ông Vỹ nhấn mạnh.