Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

(GLO)- Thời gian qua, các cấp chính quyền và ngành chức năng trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) trong các tầng lớp nhân dân. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, ngăn chặn nguy cơ xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT).

Bước vào niên vụ ép mía 2021-2022, nhằm ngăn chặn tình trạng xe chở mía quá khổ, quá tải, Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải đã phối hợp cùng Nhà máy Đường An Khê tổ chức tuyên truyền và yêu cầu tài xế, chủ phương tiện, các đại lý thu mua mía trên địa bàn các huyện, thị xã khu vực phía Đông tỉnh ký cam kết chấp hành các quy định về tải trọng phương tiện.

Ông Đoàn Đức Mạnh-Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải-cho biết: “Hành vi chở quá tải trọng cho phép không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến kết cấu hạ tầng cầu, đường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Đây là một trong số những hành vi có mức xử phạt vi phạm hành chính rất cao. Thông qua việc tuyên truyền sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho tài xế, chủ phương tiện và thu hút sự quan tâm, vào cuộc của các đơn vị liên quan để ngăn chặn ngay từ đầu các hành vi vi phạm”.

Còn ông Nguyễn Hoàng Phước-Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê thì cho hay: “Trước khi vào vụ, Nhà máy Đường An Khê đã làm việc với Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải, Công an các huyện, thị xã khu vực phía Đông tỉnh để triển khai các phương án tuyên truyền, yêu cầu các chủ xe, chủ mía ký cam kết chấp hành các quy định về tải trọng. Việc tuyên truyền, nhắc nhở trước sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành ngay từ đầu đối với tài xế, chủ phương tiện. Đồng thời, quá trình cân nguyên liệu tại Nhà máy mà phát hiện phương tiện chở quá tải trọng thì tiến hành nhắc nhở, nếu tái phạm lần thứ ba, chúng tôi sẽ cắt hợp đồng vận chuyển. Nhờ vậy, các năm gần đây, việc chấp hành quy định về tải trọng phương tiện của các xe tải chở mía khá nghiêm túc”.

Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Chư Păh tuyên truyền ATGT cho học sinh Trường THPT Ia Ly (ảnh Công an huyện cung cấp).

Về phía lực lượng Công an, việc tuyên truyền các quy định về trật tự ATGT được tiến hành xuyên suốt, song song với công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm. Theo Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh: Thời gian qua, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động trên các tuyến, địa bàn trọng điểm vào các khung giờ thường xảy ra TNGT nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngoài ra, lực lượng Công an luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, chú trọng từng đối tượng, địa bàn cụ thể, nhất là đối tượng thanh-thiếu niên, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Trong năm 2021, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự ATGT tại 648 lượt thôn, làng, tổ dân phố, trường học, cơ sở tôn giáo với 77.692 lượt người tham gia; tuyên truyền 86 lượt về pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông và phòng-chống dịch Covid-19 tại trường học với 34.044 giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn thực hiện 5.097 lượt tuyên truyền lưu động bằng xe loa trên các tuyến quốc lộ, khu dân cư, chợ, nơi tập trung đông người; cấp phát 38.686 tờ rơi tuyên truyền ATGT và cảnh báo các nguy cơ dẫn đến TNGT; ký cam kết chấp hành quy định về tải trọng, kích thước thành thùng, số người được chở, dừng, đỗ, đón trả khách đúng nơi quy định… với 896 lượt lái xe, phụ xe tại 116 lượt đơn vị kinh doanh vận tải…



Cán bộ Đội CSGT-Trật tự (Công an huyện Phú Thiện) tuyên truyền cá biệt đối với các đối tượng thường xuyên vi phạm trật tự ATGT (ảnh Công an huyện Phú Thiện cung cấp).

Ông Võ Ngọc Quảng-Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh-cho rằng: “Tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự ATGT là việc làm hết sức quan trọng vì tác động đến nhận thức, ý thức cho người điều khiển phương tiện. Đây là giải pháp ngăn chặn nguy cơ xảy ra TNGT từ sớm, từ xa. Bởi qua theo dõi, thống kê hàng năm cho thấy, có đến hơn 90% số vụ TNGT xảy ra trên địa bàn tỉnh do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông”.

Cũng theo Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, trong năm 2022, đơn vị phối hợp cùng các lực lượng, cơ quan thành viên Ban ATGT tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT với 3 định hướng trọng tâm: Tuyên truyền cá biệt đối với nhóm đối tượng thường xuyên vi phạm trật tự ATGT, có biểu hiện càn quấy; tuyên truyền đẩy mạnh công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng có đông người dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT…