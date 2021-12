Gia Lai thăm, gặp mặt và chúc mừng Giáng sinh các cơ sở tôn giáo và đồng bào có đạo

(GLO)- Sáng 21-12, ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đi thăm và chúc mừng Giáng sinh năm 2021 tại một số cơ sở của đạo Công giáo, Tin lành và đồng bào có đạo tiêu biểu tại TP. Pleiku và huyện Chư Păh.





Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Ban Đại diện Tin lành tỉnh, Giáo hạt Pleiku, Mục sư Ksor Thup, ông Hmrik (TP. Pleiku); Giáo xứ Plei Tơwer, Chi hội Tin lành Plei Kênh Ngo (huyện Chư Păh).



Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải (thứ 3 từ phải sang) thăm, chúc mừng Ban Đại diện Tin lành tỉnh. Ảnh: Kỳ Anh



Tại những nơi đến thăm, trong không khí đoàn kết, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải đã tặng quà, chúc mừng toàn thể các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh vui tươi, an toàn và tràn đầy hồng ân của Thiên chúa. Cùng với đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo và Tin lành đối với sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn thời gian tới các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân tại các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần “Kính Chúa yêu nước”, sống “Tốt đời đẹp đạo”, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phòng-chống dịch Covid-19, phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.



* Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh tổ chức gặp mặt 20 vị chức sắc, chức việc, chấp sự đạo Thiên chúa và Tin lành nhân dịp Giáng sinh năm 2021.



Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo huyện đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể các vị chức sắc, chức việc, chấp sự Thiên chúa, Tin lành cùng các tín đồ một lễ Giáng sinh an lành, hạnh phúc và thông báo các hình thức tổ chức lễ Giáng sinh đảm bảo an toàn trong công tác phòng-chống dịch Covid-19.



Đại diện các vị chức sắc, chức việc, chấp sự đạo Thiên chúa và Tin lành cũng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tạo điều kiện để các tín đồ tôn giáo sinh hoạt, tín ngưỡng trên cơ sở đạo-đời hòa hợp; đồng thời trao đổi ý kiến, kiến nghị với huyện về những vấn đề tôn giáo cũng như những vấn đề kinh tế-xã hội, an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.



Dịp này, huyện đã tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho các vị chức sắc, chức việc, chấp sự Thiên Chúa giáo và Tin lành.



* Trước đó, ngày 20-12, các đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà nhân dịp Giáng sinh năm 2021 tại 22 cơ sở Công giáo và Tin lành trên địa bàn huyện.



Ông Võ Tiến Đông-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa (bên trái) thăm và chức mừng Chi hội Tin lành Đak Joh (xã Đak Krong) nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021. Ảnh: Ngọc Anh

Theo đó, 2 đoàn công tác đã thăm và chúc mừng Giáng sinh tại 11 Chi hội Tin lành; 8 giáo xứ và 3 giáo họ trên địa bàn huyện.



Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã gửi lời chức mừng nhân dịp Giáng sinh năm 2021 an lành, hạnh phúc; đồng thời mong muốn trong thời gian tới các chức sắc, chức việc và bà con tín đồ tại địa phương tiếp tục phát huy tinh thần “Kính Chúa yêu nước”, sống “Tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội, phòng-chống dịch Covid-19.



Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị-xã hội huyện Đak Đoa cũng tặng quà cho 22 cơ sở Công giáo và Tin lành trên địa bàn huyện.



KỲ ANH - NGỌC ANH - LINH CHI