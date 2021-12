Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng giáng sinh tại thị xã An Khê và huyện Đak Pơ

(GLO)- Sáng 20-12, đoàn công tác do ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai dẫn đầu đã đi thăm và chúc mừng Giáng sinh năm 2021 tại một số cơ sở đạo Công giáo và Tin lành trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ.





Theo đó đoàn đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh Giáo xứ Chợ Đồn, Chi hội Tin lành An Khê (thị xã An Khê); Giáo xứ Đồng Sơn và Chi hội Tin lành Kuk Đak (huyện Đak Pơ).



Tại những nơi đến thăm, trong không khí đầm ấm, đoàn kết Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải đã gửi tới các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân của Thiên chúa.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải (thứ 5 từ trái qua) thăm, chúc mừng Giáo xứ Chợ Đồn (thị xã An Khê). Ảnh: Lê Đại





Thông báo khái quát thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Trong năm qua mặc dù phải đối diện với những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch Covid-19, vừa khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, an sinh xã hội được quan tâm; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là tỉnh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp của các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân.



Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong rằng thời gian tới các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân tại các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần “Kính Chúa yêu nước”, sống “Tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phòng-chống dịch Covid-19, phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.



LÊ ĐẠI