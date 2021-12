Bắt băng nhóm thủ dao, búa, bình xịt hơi cay đi trộm cắp ở TPHCM

Một băng nhóm chuyên thủ dao búa, bình xịt hơi cay điều khiển xe máy phân khối lớn để đi trộm cắp tài sản vừa bị công an triệt phá. Đáng nói, băng nhóm này sẵn sàng chống trả lại nếu bị truy đuổi.





Ngày 7-12, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, vừa triệt phá thành công 1 băng nhóm thủ dao búa, bình xịt hơi cay điều khiển xe máy phân khối lớn để đi trộm cắp tài sản.





Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.T





Theo đó, gần đây trên địa bàn quận Bình Thạnh xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Những địa điểm bị trộm cắp thường là cửa hàng Bách Hoá Xanh, quán cà phê… tài sản bị trộm cắp là xe máy.



Công an đã vào cuộc điều tra xác định băng nhóm này gây án ở nhiều nơi như: quận Tân Bình, quận Bình Thạnh, TP Thủ Đức nên tổ chức đeo bám để triệt phá.



Trưa 2-12, Nguyễn Doãn Hữu (SN 1992), Đào Công Thắng (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) và Phan Văn Tuấn (SN 1989, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) rảo quanh nhiều tuyến đường để tìm kiếm tài sản trộm cắp. Khi cả nhóm đi tới đường Quốc Hương, TP Thủ Đức thì phát hiện có 1 xe máy dựng bên lề đường không người coi.



Lúc này, Hữu xuống xe tiếp cận rồi bẻ khoá nổ máy bỏ chạy về hướng quận Bình Thạnh. Khi qua gần cầu Bình Lợi thì cả nhóm dừng lại để bán xe cho Nguyễn Thành Hội (SN 1982), Trương Ngọc Phượng (SN 1983) và Trương Trường An (SN 1991, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh). Khi 2 nhóm đang giao dịch thì trinh sát Công an quận Bình Thạnh và Công an quận Tân Bình ập vào khống chế bắt giữ.



Dao, búa, bình xịt hơi cay thu giữ. Ảnh: C.T



Khám xét, công an thu giữ dao, búa, bình xịt hơi cay, dụng cụ bẻ khoá xe. Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài vụ trên, nhóm khai thực hiện thêm 4 vụ trộm cắp tài sản ở quận Bình Thạnh vào tháng 11-2021.



Trong đó, có 3 vụ trộm nhóm thực hiện ở cửa hàng Bách Hoá Xanh trên địa bàn quận Bình Thạnh. Nhóm thường sử dụng xe máy phân khối lớn để đi gây án.



Mỗi lần đi trộm cắp, nhóm đều phân công nhiệm vụ rõ ràng. Một thành viên sẽ đánh lạc hướng bảo vệ ở quán cà phê, cửa hàng. Một thành viên khác tiếp cận để trộm cắp tài sản. Người còn lại đóng vai trò cảnh giới xung quanh.



Nếu trong quá trình trộm cắp bị người dân, công an phát hiện đuổi theo thì nhóm dùng dao, búa, bình xịt hơi cay tấn công lại để tẩu thoát. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

