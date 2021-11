Tri ân thầy cô trong mùa dịch: Chân thành, độc đáo

(GLO)- Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến học sinh một số trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai không thể học trực tiếp, dù thế, không khí ngày 20-11 vẫn hết sức sôi động. Trong dịp này, các em bày tỏ tình cảm, sự tri ân đến thầy cô bằng nhiều hình thức phù hợp, sáng tạo, rất mực chân thành và độc đáo.

Để học sinh có cơ hội tri ân đến thầy-cô giáo ngay cả khi đang học tập tại nhà, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh, quay video clip với chủ đề “Gửi lời yêu thương” chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phát động từ ngày 10-11 đến ngày 19-11, cuộc thi nhận được hơn 100 tác phẩm dự thi, trong đó có 38 tác phẩm xuất sắc nhất được đăng tải trên trang Facebook của Liên đội. Các bức tranh được bình chọn trực tuyến, căn cứ nội dung, thông điệp, số lượt thích và chia sẻ để Liên đội trao giải cho các tác phẩm chất lượng nhất.

“Cô và trò cùng cố gắng học online thật tốt để phòng-chống dịch Covid-19” là chủ đề bức tranh vẽ của em Phạm Vũ Anh Thơ (lớp 1/2). Trong bức tranh, Thơ vẽ hình ảnh cô giáo và các bạn học sinh đang học trực tuyến trong một vòng tròn. Ngoài vòng tròn là hình ảnh các y-bác sĩ đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan. Sau khi hoàn thành, Thơ đã nhờ mẹ quay clip giới thiệu bức tranh và lời cảm ơn tới các thầy-cô giáo để gửi tham gia cuộc thi. Em Thơ cho biết: “Vì dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chúng em phải học trực tuyến ở nhà. Dù khó khăn nhưng thầy cô luôn sát cánh bên cạnh nên chúng em giảm bớt áp lực, lo lắng. Em chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ để truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích cho chúng em”.

Em Phạm Vũ Anh Thơ (lớp 1/2, Trường Tiểu học Chu Văn An, TP. Pleiku) vẽ tranh với chủ đề “Gửi lời yêu thương”. Ảnh: Thủy Bình

Bức tranh với tựa đề “Ước mơ tới trường” của em Trần Vũ Hoàng My (lớp 4/4) nhận được hơn 600 lượt thích và chia sẻ khi đăng tải trên trang Facebook của Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An. Bức tranh có bố cục, phối màu khá đẹp mắt với hình ảnh các em học sinh đang ngồi học online và chung ước mơ được ngồi học tại lớp, được cô giáo giảng dạy trực tiếp. Qua tranh vẽ, Hoàng My gửi gắm thông điệp “Mọi người tuân thủ nghiêm thông điệp 5K, cùng nhau đẩy lùi dịch Covid-19 để sớm ổn định tình hình, học sinh được tới trường học tập và gặp gỡ thầy cô”. Hoàng My chia sẻ: “Ngoài việc học tập chăm chỉ, qua bức tranh này, em gửi tình cảm yêu thương nhất đến các thầy cô. Chúng em cảm ơn và quý mến thầy cô rất nhiều”.

Nói về ý nghĩa cuộc thi, chị Đặng Thị Thủy-giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An-cho biết: "Khi tổng hợp tác phẩm dự thi, tôi rất ngạc nhiên và xúc động trước sự sáng tạo, tâm tình và nhắn gửi yêu thương của các em. Cuộc thi nhằm giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, khuyến khích phát triển khả năng sáng tạo nghệ thuật, đồng thời giúp học sinh thay đổi không khí học tập khi tự học tại nhà. Chúng tôi rất vui vì có thể gắn kết tình cảm thầy trò trong thời gian học trực tuyến".

Em Trần Vũ Hoàng My (lớp 4/4, Trường Tiểu học Chu Văn An, TP. Pleiku) vẽ tranh gửi lời cảm ơn tới các thầy-cô giáo nhân dịp 20-11. Ảnh: Thủy Bình

Hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam, Đoàn trường Cao đẳng Gia Lai cũng đã tổ chức cuộc thi “Gửi lời tri ân thầy-cô giáo”. Học sinh, sinh viên quay video clip bài hát tiếng Anh hoặc tiếng Việt kèm lời chúc gửi về email của Đoàn trường, thời gian nhận tác phẩm từ ngày 12 đến 20-11. Tất cả tác phẩm dự thi được đăng tải lên trang Facebook của Đoàn trường và tiến hành chấm giải dựa trên các tiêu chí: nội dung, hình thức và số lượt tương tác (lượt thích, chia sẻ) trên mạng xã hội.

Tham gia cuộc thi với bài hát “Kỷ niệm trường xưa”, tập thể lớp Công tác xã hội 2020B1 đã gửi lời cảm ơn, chúc mừng tới thầy cô. Trong video clip, các em lồng ghép hình ảnh Trường Cao đẳng Gia Lai, những tiết học, khoảnh khắc vui vẻ, tình cảm giữa thầy cô với sinh viên. Em Kbuôr H’Trâm-sinh viên lớp Công tác xã hội 2020B1-chia sẻ: “Em rất muốn đến trường, được trực tiếp gửi những lời chúc mừng đến các thầy cô nhân ngày 20-11. Tuy nhiên, vì dịch bệnh nên thông qua bài hát ý nghĩa này, chúng em gửi lời tri ân và hứa cố gắng học tập thật tốt để thầy cô vui lòng”.

Chị Nguyễn Thị Thảo-Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Gia Lai-cho biết: “Những bài hát, những lời chúc mừng của các em chính là món quà ý nghĩa trong ngày 20-11. Qua các bài dự thi, chúng tôi thấy được tình cảm của học trò dành cho mình, đây là động lực to lớn để mỗi thầy-cô giáo thêm yêu nghề, gắn bó với sự nghiệp trồng người”.

Dịch Covid-19 khiến cho ngày lễ tri ân thầy cô giáo năm nay không thể như mọi khi. Tuy vậy, bằng sự linh hoạt, sáng tạo, các em học sinh, sinh viên đã có những hoạt động chào mừng, tri ân thầy cô theo cách riêng và không kém phần ý nghĩa.