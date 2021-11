Tiễn biệt đồng bào, chiến sỹ, kiều bào đã hy sinh vì đại dịch COVID-19

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chia sẻ sự niềm xót xa khi đại dịch đi qua để lại hàng ngàn người già yếu không còn nơi nương tựa, hơn 2.600 trẻ em bỗng mồ côi.





Nghi thức thả hoa đăng tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, trước chùa Pháp Hoa (quận 3, TP. Hồ Chí Minh). (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)



Tối 19/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước đã tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 tại điểm cầu chính ở Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và điểm cầu ở Công viên Thống Nhất (thủ đô Hà Nội).



Lễ tưởng niệm được Đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp từ 20 giờ, đồng thời được nhiều kênh truyền hình Trung ương, các địa phương trong cả nước truyền tiếp.



Tham dự tại đầu cầu Hội trường Thống Nhất có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.



Tại đầu cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bùi Thị Thu Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.



Tham dự lễ tưởng niệm có lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương; cơ quan ngoại giao đoàn; đại diện thân nhân gia đình người dân, cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành.



Phát biểu tại lễ tưởng niệm, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh: Trong gần 2 năm qua, đại dịch COVID-19 bùng phát, gây tổn thất nặng nề cho cả thế giới, trong đó có nước ta.



Trong thời gian khó khăn hoạn nạn, đã xuất hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp. Hàng triệu "phần quà đại đoàn kết,""túi an sinh", hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm, hàng ngàn tấn trang thiết bị y tế của đồng bào, chiến sỹ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đã được vận chuyển vào vùng dịch, chia sẻ khó khăn với nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.



Lẵng hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)



Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cả nước đã ủng hộ hàng chục ngàn tỷ đồng để mua vaccine tiêm miễn phí cho người dân. Hàng vạn cán bộ, nhân viên y tế, chiến sỹ các lực lượng vũ trang đã bất chấp nguy hiểm, xông pha vào tâm dịch để chăm sóc, chữa trị người bệnh.



"Nhiều cán bộ, chiến sỹ hoãn ngày cưới, gác lại hạnh phúc riêng để lên đường làm nhiệm vụ. Có những người khi bố mẹ từ trần không thể về chịu tang."



Theo ông Chiến, trong cuộc chiến cam go, ác liệt ấy đã có nhiều thầy thuốc, cán bộ, chiến sỹ, tình nguyện viên, các nhà thiện nguyện, cán bộ cơ sở… bị nhiễm bệnh. Trong đó, hàng trăm người đã qua đời, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội, đồng chí.



"Dịch bệnh chưa có tiền lệ, lây lan nhanh, cực kỳ nguy hiểm, đã có hơn 1 triệu người nhiễm COVID-19, dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 23.000 đồng bào", Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến xúc động bày tỏ.



Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ sự niềm xót xa khi đại dịch đi qua để lại hàng ngàn người già yếu không còn nơi nương tựa, hơn 2.600 trẻ em bỗng mồ côi. Do dịch bệnh diễn ra quá ác liệt, nguy hiểm nên mặc dù rất cố gắng, nhưng có nhiều người khi mất chưa được tổ chức lễ tang chu đáo theo phong tục, tập quán.



"Trong giờ phút thiêng liêng này, xin thắp nén tâm nhang tưởng nhớ và kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt đồng bào, đồng chí và kiều bào ta ở nước ngoài đã tử vong và hy sinh vì dịch bệnh. Nguyện cầu cho các linh hồn được siêu thoát; dịch bệnh COVID-19 sớm được tiêu trừ để nhân loại không phải gánh chịu thêm đau thương, mất mát," đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ.



Trong bối cảnh, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam tha thiết kêu gọi người dân, cán bộ chiến sỹ, các lực lượng vũ trang đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, đề cao ý thức phòng chống dịch bệnh, không được lơ là, chủ quan nhưng cũng không hoang mang, hốt hoảng.



Đúng 20 giờ 30 phút diễn ra nghi thức tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19. Các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm, dâng hương, hoa để tưởng nhớ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.



Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự buổi lễ tại điểm cầu Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trong không khí trang nghiêm, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cầm bó hoa trắng thắt nơ đen đặt lên bàn, thắp nhang thực hiện nghi thức tưởng niệm.



Tiếp đó, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại phía Nam, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận cùng tiến lên thực hiện nghi thức tưởng niệm. Các cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ…) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng đánh chuông; các tàu, thuyền, sàn lan… đang lưu đậu tại các khu vực cảng sẽ đồng loạt kéo còi tưởng niệm; tại nhiều khu vực công cộng, đường đi bộ, công viên, khu dân cư, khách sạn, văn phòng, nhà dân… tắt đèn và thắp nến; trên tuyến kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè và Tàu Hủ-Bến Nghé đi qua các Quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình nhiều người dân đã tổ chức thả đèn hoa đăng tại để tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.



Buổi lễ tưởng niệm cũng nhận được hưởng ứng và tham gia của đông đảo cơ sở tôn giáo, đồng bào ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.

