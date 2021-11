Chủ tịch Quốc hội: Tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do đại dịch

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và xã hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các địa phương tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ hy sinh do đại dịch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tổng kết việc chất vấn và trả lời chất vấn lĩnh vực lao đông, thương binh và xã hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)



Phát biểu kết luận phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung sáng 11/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh vấn đề lao động, việc làm, vấn đề xã hội nói chung, nhất là trong điều kiện bị tác động nặng nề do dịch COVID-19, những định hướng, giải pháp để giảm thiểu thiệt hại; hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn, phục hồi, phát triển thị trường lao động, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội là những vấn đề bức thiết, thu hút sự quan tâm sâu sắc của đại biểu Quốc hội, nhân dân và cử tri cả nước.



Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chiều qua và sáng nay, đã có 32 đại biểu đăng ký chất vấn, 1 ý kiến tranh luận. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, cơ bản bám sát nội dung chủ đề đã đặt ra, có trọng tâm, trọng điểm với tinh thần thẳng thắn, khách quan, xây dựng và trách nhiệm rất cao đối với đồng bào, cử tri cả nước.



Các đại biểu nêu câu hỏi chất vấn đúng và trúng, nội dung ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống mà người dân, lao động, người sử dụng lao động đang rất quan tâm.



Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nắm chắc tình hình, thực trạng, vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đã trả lời đầy đủ, thẳng thắn và thỏa đáng, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể cho thời gian tới.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã tiếp thu, giải trình thêm những ý kiến đại biểu Quốc hội quan tâm.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ dịch COVID-19, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư từ ngày 27/4 đến nay đã tác động nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh, sinh kế, việc làm và đời sống của người dân, doanh nghiệp.



Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau, trong đó có phần trách nhiệm quản lý nhà nước, hơn 1,3 triệu người dân đã nhiều đợt rời bỏ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Nam về quê. Quốc hội đề nghị Chính phủ, các thành viên Chính phủ cần phân tích, đánh giá làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời có giải pháp tổng thể để phục hồi, phát triển thị trường lao động trong cả nước, chú trọng giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động tại các vùng kinh tế trọng điểm, giải quyết việc làm cho người lao động của các tỉnh, thành khác trong cả nước khi mà người lao động đã trở về quê.



Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục đẩy nhanh triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội, hỗ trợ lao động và người lao động, bảo đảm cho mọi người được tiếp cận thuận lợi nhất, nhanh nhất; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi tiêu cực, trục lợi chính sách đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các gói hỗ trợ thiết thực, khả thi đặt trong tổng thể Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, trong đó lưu ý các vấn đề về bình đẳng giới, hỗ trợ người lao động nữ, lao động nhập cư, lao động tự do trong khu vực phi chính thức và những người yếu thế trong xã hội. Cần lưu ý các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra trong việc thích ứng và thực hiện một số các mô hình sản xuất trong điều kiện đại dịch.



Chủ tịch Quốc hội lưu ý đến việc tăng cường công tác bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là bảo trợ xã hội đối với trẻ em mồ côi do dịch COVID-19, tuyệt đối không để các em bị bỏ rơi, không nơi nương tựa; tiếp tục tăng cường phòng, chống xâm hại trẻ em, nâng cao trách nhiệm, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác trợ giúp xã hội và công tác thiện nguyện. Chính phủ cần chỉ đạo Bộ Công an, các địa phương khẩn trương làm rõ vấn đề dư luận quan tâm, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân nếu có sai phạm và tiêu cực trong lĩnh vực này, đồng thời tiếp tục hoàn thiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.



Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần quan tâm giải quyết những vấn đề quan trọng, bức xúc như đổi mới hệ thống giáo dục nghề nghiệp, chính sách xã hội hóa về bảo trợ xã hội, tình trạng người lao động bán sổ bảo hiểm xã hội, chính sách tiền lương đối với những nhóm đối tượng có mức lương thấp, nghỉ hưu trước năm 1995, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững… đặt trong bối cảnh tác động nặng nề của dịch COVID-19.



Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ trước thực trạng lao động hiện nay do tác động của đại dịch COVID-19 chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu tổng thể việc sắp xếp, phân bổ lại dân cư, lao động trong phạm vi cả nước gắn với xây dựng, bảo đảm nhà ở, cơ sở vật chất, các thiết chế y tế, giáo dục, văn hóa cho người lao động nhằm phát triển thị trường lao động bền vững, tiếp tục củng cố quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.



"Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn hôm nay, tôi xin phép thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo với Quốc hội rằng lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã có chủ trương giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương liên quan tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh do đại dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam bằng hình thức trực tuyến kết nối với một số tỉnh, thành phố. Đây là vấn đề mà một số đại biểu Quốc hội quan tâm, đề xuất trong phiên họp này," Chủ tịch Quốc hội cho biết và đề nghị Chính phủ, trực tiếp là Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương để tổ chức thật tốt lễ tưởng niệm.

Ttheo Phan Phương (TTXVN/Vietnam+)