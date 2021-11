Góa phụ bế con 1 tháng tuổi kiệt sức dưới mưa được CSGT giúp đỡ

Chồng mất vì COVID-19, chị Duyên đã chạy xe máy hơn 200km cùng con nhỏ 1 tháng tuổi từ TPHCM về Đắk Nông. Lực lượng CSGT phát hiện 2 mẹ con kiệt sức đứng run rẩy giữa trời mưa đã tìm cách giúp đỡ.



Cán bộ Phòng CSGT Đắk Nông hỗ trợ chị Duyên một số tiền



Ngày 29/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa giúp đỡ một người phụ nữ, cùng con nhỏ 1 tháng tuổi, chạy xe máy từ TPHCM về Đắk Nông do không có việc làm.





Lực lượng CSGT hỗ trợ chị Duyên trên đường về huyện Tuy Đức



Theo đó, tối 28/11, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km 1933 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp), Tổ tuần tra kiểm soát (thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông) phát hiện xe máy mang BKS-17N6-7052 do chị Thị Duyên (SN 1994, trú tại xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức) chở theo một bé trai khoảng 1 tháng tuổi đang dừng xe bên lề đường giữa trời mưa, có biểu hiện mệt mỏi.



Thấy vậy, tổ tuần tra đã đến thăm hỏi và được biết chị Duyên là công nhân làm việc tại TPHCM có chồng vừa mất cách đây 1 tháng vì mắc COVID-19.



Không có việc làm, đời sống khó khăn, nên chị Duyên quyết định đi xe máy cùng con nhỏ trở về quê nhà (huyện Tuy Đức).



Do mới sinh, địu con nhỏ, chạy dưới mưa nên khi về đến địa phận tỉnh Đắk Nông, chị Duyên và con kiệt sức do đói và lạnh.



Các bộ, chiến sĩ Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 đã nhanh chóng dùng chăn sưởi ấm cho cháu bé và bế cháu để chị Duyên ăn uống.



Tổ tuần tra đã hỗ trợ mẹ con chị Duyên một số tiền và dùng xe ô tô chuyên dụng chở xe máy cùng hai mẹ con đến khai báo y tế tại Trạm xá xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức trước khi về nhà.

http://tienphong.vn/goa-phu-be-con-1-thang-tuoi-kiet-suc-duoi-mua-duoc-csgt-giup-do-post1396893.tpo

Theo VŨ LONG (TPO)