Kịp thời tiếp nhận, cách ly người về từ vùng dịch

(GLO)- Sau khi một số tỉnh, thành phía Nam đồng loạt nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 1-10, rất đông người dân Gia Lai đã quay trở về quê hương. Trước thực tế đó, tỉnh ta đã tổ chức đón và kích hoạt nhiều khu cách ly để đảm bảo an toàn cho công tác phòng-chống dịch Covid-19.





Tổ chức đưa đón chặt chẽ, nhanh gọn



Ông Lê Quang Thái-Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh-cho biết: Tính đến sáng 6-10, lực lượng tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (xã Ia Le) đã tiếp nhận và đưa đi cách ly tập trung khoảng 6.000 công dân Gia Lai, dẫn đường cho khoảng 10.000 công dân qua địa bàn đi về các tỉnh phía Bắc và miền Trung. “Huyện đã huy động nhiều lực lượng để đảm bảo công tác tiếp nhận, phân luồng, áp tải người dân đến các khu cách ly tập trung cũng như qua địa bàn an toàn. Theo dự báo, lượng người đổ về tiếp tục tăng cao trong những ngày tới. Chỉ tính từ 1 giờ đến 6 giờ sáng 6-10 đã có 16 xe khách Tân Niên đưa khoảng 800 công dân Gia Lai từ tỉnh Đồng Nai về tại cầu 110 mà không hề báo trước cho địa phương”-ông Thái cho biết.



Công an thị xã Ayun Pa dẫn đường cho người dân từ vùng dịch trở về tỉnh qua chốt tỉnh lộ 668 để về huyện Krông Pa. Ảnh: Vũ Chi



Bên cạnh chốt cầu 110, những ngày qua, tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch trên tỉnh lộ 668 (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, giáp ranh với tỉnh Đak Lak) cũng có rất đông người dân các huyện, thị xã phía Đông và Đông Nam tỉnh về từ các tỉnh, thành phía Nam. Thiếu tá Đào Việt Cường-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa) thông tin: Đến nay, chốt đã tiếp nhận khoảng 1.500 công dân từ vùng dịch về. Tại Krông Pa, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện, đến thời điểm này, địa phương cũng đã tiếp nhận hơn 400 công dân từ vùng dịch trở về.



Theo thống kê của Sở Giao thông-Vận tải, từ ngày 3 đến hết 5-10, Sở đã điều động 79 phương tiện đến chốt cầu 110 để chở người dân đến các khu cách ly tập trung của tỉnh. Tổng cộng đã có 106 chuyến xe chở khoảng 4.080 người. Đồng thời, Sở cử cán bộ ứng trực tại chốt, phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Chư Pưh để điều động, bố trí phương tiện vận chuyển công dân ngay khi có yêu cầu. Ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải-cho biết: “Công dân khi có quyết định cách ly sẽ được sắp xếp đưa lên xe về khu cách ly. Mục tiêu là đảm bảo vận chuyển kịp thời, an toàn phòng-chống dịch Covid-19”.



Cấp tốc thiết lập các khu cách ly tập trung



Ngày 5-10, trước áp lực người dân đổ về từ các tỉnh, thành phía Nam quá lớn, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trưng dụng các trường THPT trên địa bàn làm cơ sở cách ly tập trung. Thực hiện yêu cầu này, Sở đã có công văn yêu cầu các trường khẩn trương bàn giao trường học cho cơ quan quân sự để sử dụng làm cơ sở cách ly tập trung phòng-chống dịch Covid-19 ngay trong chiều 5-10.

Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai được trưng dụng thành khu cách ly tập trung có sức chứa trên 400 người. Ảnh: Ngọc Minh

Đại tá Huỳnh Việt Dũng-Phó Chỉ huy trưởng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh: “Trong những ngày qua, lực lượng Quân sự, Công an, Y tế phải căng mình đón tiếp hết đợt công dân này đến đợt công dân khác. Anh em đều xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng cũng là trách nhiệm phục vụ người dân, đảm bảo làm sao sau 14 ngày các công dân về nhà với sức khỏe tốt nhất, vui vẻ và an toàn nhất”.

Sau khi có công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT đã gấp rút thực hiện công tác chuẩn bị để bàn giao cơ sở vật chất cho cơ quan quân sự làm khu cách ly. Thầy Võ Thành Nguyên-Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh-cho biết: Tối 4-10, Ban Giám hiệu nhà trường đã nhanh chóng sắp xếp cho học sinh trở về nhà và bàn giao cơ sở vật chất cho Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Trong thời gian này, nhà trường chuyển qua dạy và học trực tuyến. “Khó khăn lớn nhất là gia đình nhiều em ở vùng sâu, vùng xa, mạng viễn thông có nơi chưa ổn định; thiết bị cấu hình còn thấp nên việc dạy và học trực tuyến đôi khi gặp trục trặc. Tuy vậy, thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực hết sức để khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo duy trì dạy-học cũng như đồng hành cùng địa phương trong công tác phòng-chống dịch Covid-19”-thầy Nguyên chia sẻ. Tương tự, các trường THPT trên địa bàn huyện Krông Pa cũng đã nhanh chóng bàn giao cơ sở vật chất cho huyện làm khu cách ly và chuyển sang dạy-học trực tuyến. Ông Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-cho hay: “Việc thay đổi phương án dạy-học sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng giáo dục nhưng thầy và trò các trường trên địa bàn đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, đồng thuận, chung tay cùng chính quyền địa phương sớm đẩy lùi dịch Covid-19”.



Các trường học sau khi được trưng dụng làm khu cách ly đã nhanh chóng tiếp nhận và thực hiện cách ly tập trung người dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam. Thượng tá Nguyễn Hữu Truyền-Trợ lý Chính trị Ban CHQS thị xã An Khê, cán bộ quản lý khu cách ly cộng đồng phòng-chống dịch Covid-19 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai-cho hay: “Khu cách ly này có sức chứa khoảng 400 người. Đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận 327 công dân về cách ly. Các quy định về tiếp nhận người, vận hành khu cách ly đều được thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19”. Đang thực hiện cách ly tại đây từ ngày 4-10, anh Nguyễn Văn Thuân (trú tại phường An Phước, thị xã An Khê) cho biết: “Tôi được bố trí ở cùng 4 người khác. Khu cách ly có nhà vệ sinh riêng cho từng phòng, rất sạch sẽ, thoáng mát. Chúng tôi được quán triệt, hướng dẫn đầy đủ các việc cần làm trong thời gian cách ly, từ việc ăn, ở, ngủ, nghỉ đến luyện tập thể thao để tăng cường sức khỏe nên cảm thấy rất yên tâm”.



Nỗ lực cao nhất phục vụ người dân



Đại tá Huỳnh Việt Dũng-Phó Chỉ huy trưởng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh-cho biết: Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố dồn toàn bộ lực lượng, phương tiện, vật chất tổ chức các khu cách ly, đón công dân từ vùng dịch trở về. Tính đến nay, toàn tỉnh đã cách ly tập trung, tiếp nhận gần 10.000 công dân từ vùng dịch về cách ly (chưa tính 4 khách sạn tại TP. Pleiku thực hiện cách ly theo yêu cầu của công dân). “Bộ CHQS tỉnh xác định đây là những công dân hết sức đặc biệt, có yếu tố dịch tễ cao nên phải bảo đảm về sức khỏe, an toàn phòng dịch. Đơn vị cũng tính toán đến thực đơn phù hợp với từng đối tượng để công dân bảo đảm về sức khỏe, thoải mái về tinh thần”-Đại tá Dũng nhấn mạnh.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Ayun Pa hỗ trợ thức ăn, nước uống cho người dân. Ảnh: Vũ Chi



Đa số công dân về từ các tỉnh, thành phía Nam có yếu tố dịch tễ cao nên công tác phân loại, sàng lọc mất nhiều thời gian, dẫn đến có thời điểm bị ách tắc. Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh cho biết: “Hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu tất cả công dân Gia Lai từ các tỉnh, thành phía Nam về tự phát thì không cần phân loại yếu tố dịch tễ mà đưa thẳng đi cách ly tập trung. Nhờ vậy, các lực lượng tại chốt cầu 110 đã giảm tải được rất nhiều áp lực, đồng thời hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh tại đây”. Hiện tại, cả 3 khu cách ly tập trung của huyện Chư Pưh đã đầy với khoảng 1.400 công dân được tiếp nhận cách ly. Dự kiến trong những ngày tới, lượng công dân tiếp tục về nên huyện đã xin ý kiến UBND tỉnh cho phép kích hoạt thêm một số trường học trên địa bàn để làm khu cách ly tập trung.



Tại Ayun Pa, đến sáng 6-10, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch thị xã đã kích hoạt 3 khu cách ly tập trung để đón công dân trở về. Trong đó, trụ sở cũ của Ban CHQS thị xã và Trường THCS Dân tộc Nội trú thị xã đang tiếp nhận 192 công dân trở về từ vùng dịch vào cách ly; Trường Cao đẳng Gia Lai (cơ sở Ayun Pa) đã hoàn tất công tác vệ sinh, khử khuẩn để đón công dân trở về trong ngày 6-10. Bên cạnh đó, 2 khu cách ly dự phòng gồm Trường THPT Lý Thường Kiệt và Trường THPT Lê Thánh Tông cũng đã được bàn giao, sẵn sàng tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về. Hiện tại, 5 khu cách ly tập trung này có sức chứa tối đa khoảng 600 người. Thượng tá Nguyễn Thái Toàn-Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Ayun Pa-thông tin: Để tránh tình trạng lây nhiễm chéo, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trong các khu cách ly tăng cường tuyên truyền người dân tuân thủ nghiêm các quy định phòng-chống dịch; đồng thời phun hóa chất khử trùng toàn bộ phòng ở, khuôn viên khu cách ly định kỳ 2 lần/ngày. Trước mắt, thị xã ứng toàn bộ kinh phí đảm bảo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho người dân, giúp họ yên tâm cách ly. Ngoài ra, thị xã kêu gọi người dân, doanh nghiệp trên địa bàn chung tay quyên góp, ủng hộ cho khu cách ly để chăm lo đời sống cho bà con được chu đáo.



Sau hành trình mệt mỏi về đến quê nhà, được chính quyền địa phương tiếp nhận và bố trí nơi cách ly, các công dân đều cảm thấy ấm lòng. Chị Hà Thị Quý (trú tại thôn 6, xã Thành An, thị xã An Khê) chia sẻ: “Chiều 5-10, tôi chạy xe máy từ TP. Hồ Chí Minh chở theo 2 con nhỏ về Gia Lai vì chồng mắc kẹt tại công trình trên Đà Lạt. Gần đến Bến xe Miền Đông, thấy 2 đứa bé ngủ gật, một tài xế xe tải tốt bụng đã cho 3 mẹ con đi nhờ về Gia Lai. Về đến nơi, tôi ôm lấy con mà khóc”. Cũng vừa về đến Gia Lai vào sáng 6-10, anh Phạm Thanh Minh (trú tại xã Ayun, huyện Mang Yang) tâm sự: “Cả đêm qua, tôi thức trắng chạy xe, cơ thể rã rời. Nhưng cảm giác vui sướng khi về đến quê nhà khiến tôi không còn thấy buồn ngủ hay mệt mỏi”.



Từ ngày 4 đến 6-10, có gần 10 ngàn công dân từ các tỉnh vùng dịch phía Nam trở về Gia Lai. Tỉnh đã kích hoạt 41 khu cách ly tập trung để tiếp nhận các công dân thuộc diện phải cách ly. Để chủ động đối phó với tình hình, ngày 4-10, UBND tỉnh đã có Công điện số 23/CĐ-UBND về việc khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 đối với công dân ở các tỉnh từ vùng dịch tự phát về địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trích Quỹ phòng-chống Covid-19 tỉnh hơn 240 triệu đồng để hỗ trợ trên 11 ngàn suất ăn cho các công dân trở về. Đến chiều 6-10, trên địa bàn tỉnh có 1.872 người đang thực hiện cách ly tại nhà; 9.292 người cách ly tập trung tại 40/41 cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý; 336 người thực hiện cách ly tập trung tại 4 khách sạn trên địa bàn TP. Pleiku. Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê kiểm tra phòng ốc tại Trường THPT Quang Trung trước khi tiếp nhận công dân từ vùng dịch về. Ảnh: Ngọc Minh

NHÓM PHÓNG VIÊN