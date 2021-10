Hai nữ nhân viên bị đánh đập, trốn khỏi nơi giam lỏng để tố cáo gã "bảo kê"

Xin về quê không được, hai nữ nhân viên quán bia còn bị Vũ Văn Mạnh cùng đồng bọn đánh đập dã man, giam lỏng trong nhà trọ.





Ngày 25.10, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Cao (26 tuổi, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.



Trước đó, ngày 13.10, hai cô gái trẻ L.H (19 tuổi, ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) và N.V (18 tuổi, trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đến gặp Vũ Văn Mạnh (27 tuổi, quê Nam Định) để xin làm nhân viên quán bia.



Đến ngày 15.10, hai cô gái xin về nhưng không được Mạnh đồng ý. Gã thanh niên này còn lao vào đấm, đá hành hung 2 nữ nhân viên.



Mạnh còn cướp đi chứng minh nhân dân và cùng với Vũ Văn Cao nhốt các cô gái vào phòng trọ tại khu Chùa Tổng, xã La Phù.



Đến 23h ngày 16.10, H và V trốn được ra khỏi nơi giam giữ, đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.



Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hoài Đức đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh.



Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã bắt giữ Vũ Văn Cao về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.



Hiện cơ quan điều tra đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy bắt đối tượng Vũ Văn Mạnh để xử lý theo quy định của pháp luật.



https://laodong.vn/phap-luat/hai-nu-nhan-vien-bi-danh-dap-tron-khoi-noi-giam-long-de-to-cao-ga-bao-ke-967404.ldo



Theo Quang Việt (LĐO)