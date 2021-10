Gia Lai tăng cường phòng cháy chữa cháy tại khu-cụm công nghiệp

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1477/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu-cụm công nghiệp, khu kinh tế và khu dân cư.





Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Nguyễn Hữu

Theo đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH; kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm nghiêm trọng về PCCC; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC theo phương châm “4 tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành. Yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tổ chức rà soát, đề xuất thành lập, duy trì hoạt động đội PCCC chuyên ngành tại Khu Công nghiệp Trà Đa, Khu Công nghiệp Nam Pleiku, Khu Công nghiệp-Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.



Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp… khi đã có văn bản góp ý của cơ quan Cảnh sát PCCC; chỉ đạo các cơ quan quản lý hoạt động xây dựng tại địa phương xem xét chặt chẽ các điều kiện an toàn PCCC và CNCH khi cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; củng cố, xây dựng mới và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, bảo đảm chế độ phụ cấp, phương tiện, thiết bị chữa cháy và CNCH theo quy định, đồng thời, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy tại chỗ.



HÀ DUY