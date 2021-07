(GLO)- Sáng 8-7, Đội chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức thực tập chữa cháy tại Xí nghiệp Cơ giới nông nghiệp An Khê (Cụm công nghiệp An Bình, phường An Bình, thị xã An Khê).

Đội chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thực tập chữa cháy tại Xí nghiệp Cơ giới nông nghiệp An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Tại buổi thực tập, tình huống giả định là tại phòng làm việc của Xí nghiệp Cơ giới nông nghiệp An Khê xảy ra cháy. Ngay khi phát hiện đám cháy, bảo vệ của Xí nghiệp nhanh chóng ngắt điện ở khu vực có cháy, báo động cho toàn bộ công nhân nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy tại chỗ và gọi điên báo lực lượng chữa cháy.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê lập tức điều động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng, nhanh chóng tiếp cận hiện trường phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở tổ chức triển khai cứu người bị nạn và tiến hành dập tắt đám cháy.

Kết thúc buổi thực tập, 2 đơn vị đã tổ chức rút kinh nghiệm và đánh giá sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu, nội dung đề ra. Trung tá Trần Đăng Khoa-Đội trưởng Đội chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê-cho biết: Buổi thực tập nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở làm việc tại Xí nghiệp cũng như của quần chúng nhân dân về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cùng với đó, giúp cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp và cơ sở nắm vững kỹ, chiến thuật, phương pháp chữa cháy và nhiệm vụ cụ thể trong việc tổ chức cứu chữa khi có cháy, nổ xảy ra. Đồng thời, đánh giá khả năng phối kết hợp giữa các lực lượng trong việc tổ chức, xử lý tình huống khi có cháy, nổ.

NGỌC MINH