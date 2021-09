Gia Lai phát động phong trào thi đua nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 14-9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân viên chức-lao động tỉnh Gia Lai nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” theo hình thức trực tuyến đến 17 điểm cầu tại 17 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố.





Tham dự tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh có thường trực Ban Thường vụ, trưởng các ban LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch 5 Công đoàn ngành và tương đương.

Tại lễ phát động, cán bộ chuyên trách Công đoàn toàn tỉnh đã hưởng ứng ủng hộ được trên 28 triệu đồng. Ảnh: Đinh Yến



Cuộc phát động này nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của Thủ tướng Chính Phủ phát động “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng-chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.



Tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Lệ Nhung phát động phong trào thi đua với những nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền trong công nhân viên chức-lao động, các đơn vị, doanh nghiệp chủ động phòng-chống dịch Covid-19. “Mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động là một chiến sĩ”, “Mỗi Công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên”, góp phần phòng-chống dịch với tinh thần “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Tăng cường các mô hình hiệu quả như “Tổ an toàn Covid-19”, “Nghĩa tình Công đoàn”, “Công đoàn chung tay cùng tuyến đầu chống dịch”, “Bếp ăn nghĩa tình”. Đặc biệt, phấn đấu đến cuối năm 2021, 100% Công đoàn cơ sở toàn tỉnh thành lập Tổ an toàn Covid-19...



Hoạt động đầu tiên hưởng ứng phong trào thi đua mà Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phát động trong công nhân viên chức-lao động toàn tỉnh là hưởng ứng đợt vận động “Ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19” theo lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Chương trình “7 ngày một đợt xe chở hàng” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động.



Thời gian ủng hộ từ ngày 25-8 đến hết ngày 15-10-2021. Tại lễ phát động, 92 cán bộ chuyên trách Công đoàn toàn tỉnh đã hưởng ứng ủng hộ được trên 28 triệu đồng.



ĐINH YẾN