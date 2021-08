Pleiku kịp thời hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(GLO)- Thành phố Pleiku đang gấp rút rà soát, thẩm định hồ sơ, lập danh sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Việc lập danh sách chi trả đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Chị Lê Thị Thoa-chủ tiệm tóc 204 Phan Đình Giót (tổ 7, phường Hội Thương) chia sẻ: “Theo yêu cầu của chính quyền địa phương, tiệm tóc của tôi tạm ngừng hoạt động một thời gian khá dài để phòng-chống dịch. Vừa rồi, tôi được cán bộ tổ dân phố hướng dẫn làm thủ tục đề nghị thụ hưởng tiền hỗ trợ của Chính phủ. Hy vọng khoản hỗ trợ này sẽ giúp gia đình tôi vơi bớt khó khăn trong thời điểm hiện tại”.

Về vấn đề này, ông Bùi Xuân Đồng-Tổ trưởng tổ dân phố 7-cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi là rà soát, nắm rõ hoàn cảnh cũng như thu nhập của các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn. Sau đó, chúng tôi hướng dẫn họ làm hồ sơ gửi UBND phường xét duyệt. Hiện chúng tôi đang tiếp tục rà soát, hướng dẫn cho 35 lao động lập hồ sơ gửi lên phường”.

Chị Lê Thị Thoa (ngồi giữa; chủ tiệm tóc tại 204 Phan Đình Giót, TP. Pleiku) vui mừng vì được nhận hỗ trợ đợt này. Ảnh: Trần Dung

Theo bà Lưu Thị Kim Chi-Phó Chủ tịch UBND phường Hội Thương, nhằm kịp thời hỗ trợ hộ kinh doanh và người lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội đồng xét duyệt của phường tiến hành thẩm định và xét duyệt danh sách từ các tổ dân phố gửi lên. Sau đó, niêm yết công khai danh sách tại trụ sở UBND phường và hội trường các tổ dân phố để người dân tiện theo dõi. Cuối cùng, phường tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện hỗ trợ gửi lên UBND thành phố xem xét, quyết định. “Đến nay, phường đã phê duyệt cho 4 hộ kinh doanh và 80 lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đủ điều kiện hưởng hỗ trợ”-bà Chi nói.

Tương tự, bà Trần Thị Phượng Hằng-Phó Chủ tịch UBND phường Ia Kring-cho hay: “Các đối tượng sau khi được tổ dân phố rà soát, lập danh sách sẽ trực tiếp lên trụ sở UBND phường để được hướng dẫn làm hồ sơ. Hiện tại, phường đã xét duyệt được 11 hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định và đã trình danh sách lên UBND thành phố phê duyệt. Công tác xét duyệt vẫn được chúng tôi tiếp tục triển khai nhằm không bỏ sót bất kỳ ai đủ điều kiện”.

Cán bộ phường Ia Kring hướng dẫn người lao động tự do kê khai hồ sơ nhận trợ cấp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: Trần Dung

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Lê Phương Minh-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội TP. Pleiku-thông tin: Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 441/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn quy trình, thủ tục để các đơn vị, địa phương rà soát, thẩm định hồ sơ, lập danh sách đối tượng được hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Đây là những lao động tự do bị mất việc làm từ 14 ngày liên tục trở lên và bắt đầu từ ngày 1-5 đến 31-12-2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng-chống dịch. Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người và chi trả 1 lần. Có 8/9 nhóm đối tượng được hỗ trợ như: bán hàng rong, buôn bán nhỏ; bốc vác, vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác, xe thô sơ; xe ôm truyền thống; lái xe, phụ xe vận chuyển hành khách; tự làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú; thợ uốn tóc, cắt tóc…

Cũng theo bà Minh, tính đến ngày 12-8, UBND thành phố đã thẩm định trình UBND tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 150 trường hợp, trong đó có 147 hộ kinh doanh với tổng kinh phí 441 triệu đồng và 3 trường hợp F1 đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ. Riêng nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 441/QĐ-UBND, thành phố đã phê duyệt 791 hồ sơ lao động tự do (mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người). “Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục thẩm định hồ sơ, tập trung chi trả hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện khó khăn trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác”-bà Minh thông tin thêm.