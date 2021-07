Hội Phụ nữ Trại giam Gia Trung hướng về cộng đồng

(GLO)- Những năm qua, Hội Phụ nữ Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) triển khai nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn đứng chân.

Trại giam Gia Trung đứng chân trên địa bàn giáp ranh 4 xã: Hà Ra, Ayun, Đak Ta Ley và Đak Jơ Ta (huyện Mang Yang). Đây là địa bàn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 60% dân số, đời sống kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xúi giục, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Phụ nữ Trại giam Gia Trung phát khẩu trang cho bà con làng Kon Brung (xã Ayun) để phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Hà Phương

Nói về công tác từ thiện xã hội, Đại úy Phạm Thị Vân Anh-Chủ tịch Hội Phụ nữ Trại giam Gia Trung-cho biết: Hội xác định công tác xã hội từ thiện là nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân vận, góp phần xây dựng thế trận an ninh vững chắc và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ban Chấp hành Hội đã chủ động tham mưu lãnh đạo Trại tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội tình nguyện bằng nhiều hình thức như: vận động quyên góp quỹ “Kết nối yêu thương, sẻ chia hạnh phúc”, phong trào “Áo ấm mùa đông”, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt… Hội cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên phân công đoàn viên thường xuyên thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ; tặng quần áo, sách vở, xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; tham gia dọn vệ sinh thôn, làng; phát quang đường dân sinh; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng-chống dịch bệnh; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao… Trong năm qua, Hội đã ủng hộ 40 triệu đồng cho bà con tại làng Đê Bơ Tưk (xã Đak Jơ Ta) bị ảnh hưởng hạn hán; tặng hơn 200 phần quà (300 ngàn đồng/phần) cho các hộ chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Ayun, Đak Ta Ley và Đak Jơ Ta; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người tại xã Ayun và Đak Jơ Ta; tặng 10 chiếc xe đạp, 40 chăn ấm, 40 áo ấm, 100 kg gạo và 10 phần quà (mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng) cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại làng Bông Bim (xã Đak Jơ Ta) và làng Kon Brung (xã Ayun)… Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Đoàn Thanh niên tặng 339 phần quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp 1-6; phối hợp với đội y tế, Đoàn Thanh niên tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng-chống dịch, phun thuốc khử trùng và cấp phát 500 khẩu trang, 3 thùng nước rửa tay, 300 cục xà phòng diệt khuẩn tại xã Đak Jơ Ta. “Thông qua công tác xã hội từ thiện, Hội thắt chặt tình đoàn kết với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và người dân địa phương, góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”-Đại úy Phạm Thị Vân Anh nhấn mạnh. Cán bộ, phụ nữ Trại giam Gia Trung giao lưu thể thao với các phạm nhân. Ảnh: Hà Phương

Chị H’Yat (làng Kon Brung, xã Ayun) chia sẻ: “Cán bộ Hội Phụ nữ Trại giam Gia Trung thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ dân làng. Cán bộ nhiệt tình vận động và cùng tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, đào hố xử lý rác thải, trồng cây xanh, tặng khẩu trang, xà phòng rửa tay; hướng dẫn bà con giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch”.

Thượng tá Đào Ngọc Sỹ-Phó Giám thị Trại giam Gia Trung-chia sẻ: “Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị luôn tạo điều kiện để chị em yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ, tích cực tham gia công tác Hội, công tác từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa. Với những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ qua, 11 cán bộ, hội viên được Bộ Công an, Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng bằng khen; 42 cán bộ được Tổng cục VIII, Cục C10, Hội Phụ nữ Cục C10 tặng giấy khen. Đặc biệt, tại hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020, Hội Phụ nữ cơ sở có 2 cá nhân được biểu dương khen thưởng gương điển hình tiên tiến”.

