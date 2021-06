Đức Cơ kích hoạt các biện pháp phòng dịch

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện biên giới Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã triển khai các biện pháp cấp bách để phòng-chống dịch. Trong đó, huyện đặc biệt chú trọng hoạt động của các chốt kiểm soát phòng-chống dịch bệnh trên địa bàn.



Từ cuối tháng 5-2021, huyện Đức Cơ đã kích hoạt lại 3 chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tại các vị trí cửa ngõ giao thông, trong đó có chốt chặn trên quốc lộ 19 thuộc địa bàn thôn Quyết Thắng, xã Ia Din. Chốt chặn này có nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện giao thông vào địa bàn; khai báo y tế toàn bộ công dân từ vùng dịch về huyện. Lực lượng tham gia tổ chốt chặn ở mỗi ca trực gồm 5 cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lực lượng dân quân xã Ia Din và Trung tâm Y tế huyện.

Chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tại khu vực cổng chào huyện Đức Cơ. Ảnh: Mỹ Duyên

Trung úy Hồ Đức Điệp-cán bộ Công an huyện Đức Cơ-cho biết: “Sau khi thành lập chốt, chúng tôi đã triển khai nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn, trong đó tập trung chủ yếu vào số công dân đi từ vùng có dịch về để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo huyện có biện pháp cách ly, phòng dịch. Trong quá trình kiểm soát, tài xế điều khiển phương tiện và Nhân dân đã chấp hành rất tốt, tự giác khai báo y tế. Tài xế cũng kết hợp với lực lượng Công an khai báo địa điểm đón khách, các nơi mà khách lên xuống xe”.



Tại vị trí cổng chào của huyện Đức Cơ ở Km 206 quốc lộ 19, số lượng phương tiện giao thông ra vào mỗi ngày rất lớn. Qua kiểm soát cho thấy, hầu hết nhà xe đều thực hiện nghiêm túc quy định về phòng-chống dịch Covid-19. Ông Trần Văn Hoàng-tài xế xe Bảy Anh Kiệt (huyện Đức Cơ) cho hay: “Tôi luôn nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang đầy đủ để phòng dịch. Đến chốt kiểm dịch, tôi tự giác xuống khai báo cụ thể lịch trình hoạt động theo quy định”.



Tại xã Ia Dơk, chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 được đặt tại làng Dơk Lăh-vị trí giáp ranh với huyện Ia Grai. Nhiệm vụ của chốt là kiểm soát, khai báo y tế toàn bộ công dân đi từ vùng dịch về địa bàn xã; công dân có lịch trình di chuyển từ huyện Ia Grai và các địa phương khác qua tuyến đường liên huyện. Các thành viên tham gia chốt chặn phối hợp để kiểm tra thân nhiệt từng công dân, lập danh sách và ghi chép các thông tin cơ bản, đặc biệt là rà soát những trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương để thực hiện cách ly theo quy định. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế để phòng-chống dịch.



Ông Rơ Mah Nam-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dơk-cho hay: “Xã cũng đã thành lập chốt chặn gồm lực lượng Công an, dân quân, y tế. Trong thời gian qua, xã quyết liệt kiểm soát người từ nơi khác vào địa bàn. Trong quá trình triển khai kiểm soát, bà con đa phần chấp hành tốt”. Mặc dù gặp những khó khăn nhất định do địa bàn rộng, dân cư đông nhưng các thành viên tổ chốt chặn kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 xã Ia Dơk quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung úy Kpuih Kéo-cán bộ Công an xã Ia Dơk-chia sẻ: “Lực lượng ở đây mỏng nhưng anh em nỗ lực giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà UBND huyện và xã giao”.



Hiện nay, huyện Đức Cơ đã nâng mức phòng-chống dịch Covid-19 lên cao nhất và sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh. Việc tăng cường các chốt chặn góp phần quan trọng trong hoạt động kiểm soát, ngăn chặn triệt để, không để dịch bệnh bên ngoài xâm nhiễm vào địa bàn.

MỸ DUYÊN-THANH TỊNH