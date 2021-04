Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tuyên truyền về an toàn giao thông trong vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tối 9-4, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Huyện Đoàn Chư Sê tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông cho hơn 300 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và người dân xã Ia Pal với chủ đề "Nói không với rượu bia khi tham gia giao thông".

Các đội tham gia phần thi trắc nghiệm trả lời câu hỏi về các tình huống giao thông. Ảnh: Hà Đức Thành



Tại chương trình, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Chư Sê đã thông tin một số vấn đề cơ bản về tình hình vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn huyện; một số thông tư, nghị định quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, nhất là hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông….

Sau phần tuyên truyền của Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện, các chi đoàn trong xã đã tham gia phần thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về Luật Giao thông đường bộ, thể hiện tiểu phẩm về an toàn giao thông, thi tài năng…



Dịp này, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã trao 10 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho các gia đình bị ảnh hưởng do tai nạn giao thông.



HÀ ĐỨC THÀNH