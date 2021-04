Cặp vợ chồng trả lại 21,4 cây vàng trị giá 1,2 tỉ đồng cho người đánh rơi

Trong lúc mang 21,4 cây vàng (trị giá 1,2 tỉ đồng) đi trả nợ, do bất cẩn, vợ chồng anh Nguyễn Văn Khiết ở Hà Nam đã đánh rơi.





Ngày 19-4, Công an thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho biết vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao trả lại 21,4 cây vàng với tổng trị giá gần 1,2 tỉ đồng cho người dân bị đánh rơi.



Gia đình ông Nguyễn Văn Bích trao trả lại số vàng 21,4 cây vàng trị giá 1,2 tỉ đồng trước sự chứng kiến của Công an thị trấn Tân Thanh





Trước đó, chiều ngày 16-4, vợ chồng anh Nguyễn Văn Khiết và chị Nguyễn Thị Hoa (ngụ thị trấn Tân Thanh) trong lúc mang 21,4 cây vàng với tổng trị giá gần 1,2 tỉ đồng đã bất cẩn đánh rơi.



Công an thị trấn Tân Thanh đã nhận được tin báo đã vào cuộc phối hợp tìm kiếm. Quá trình tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, Công an thị trấn Tân Thanh nhận được trình báo của vợ chồng ông Nguyễn Văn Bích, bà Phạm Thị Dung (ngụ thị trấn Tân Thanh) nhặt được số vàng trên.



Ngay sau đó, Công an thị trấn Tân Thanh đã phối hợp với vợ chồng ông Nguyễn Văn Bích, bà Phạm Thị Dung nhanh chóng tiến hành xác minh và tổ chức trao trả lại đầy đủ số lượng 21,4 cây vàng cho vợ chồng anh Khiết, chị Hoa.



Vợ chồng anh Khiết, chị Hoa rất xúc động và biết ơn vợ chồng ông Nguyễn Văn Bích và Công an thị trấn Tân Thanh đã nhặt được và trả lại số tiền lớn cho gia đình.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)