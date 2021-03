Nghĩa tình với người dân xã biên giới Ia Chía

(GLO)- Trong không khí sôi nổi của những ngày tháng 3-Tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Khối An ninh nhân dân Công an tỉnh Gia Lai cùng Hội Chữ thập đỏ, Bệnh viện đa khoa tỉnh vừa có chuyến tặng quà, khám bệnh cho người dân xã biên giới Ia Chía (huyện Ia Grai) với chủ đề "Chung sức vì cộng đồng".

Bà Rơ Mah Tôn (làng Lang) không nhớ năm nay mình bao nhiêu tuổi. Bà chỉ biết mắt mình đã mờ và mấy con ốc vít trong cái chân phải mổ trước đây cứ làm bà đau mãi, không đi được. Mấy hôm trước, bà được cán bộ xã đến nhà phát phiếu khám bệnh miễn phí. Đến ngày khám, cán bộ Công an tới đến tận nhà chở bà lên trụ sở UBND xã.

“Mặc dù các bác sĩ nói bà không nên mổ chân để lấy vít ra nhưng bà cũng rất vui vì được quan tâm như thế này. Bà còn được cấp thuốc trị bệnh xương khớp, giảm đau nữa. Cảm ơn các cháu nhiều lắm!”-bà Tôn móm mém cười, nói với 2 đoàn viên đang dìu bà ra xe để đưa về.

Trong lúc chờ đến lượt khám bệnh, ông Ksor Tao (làng Kom Ngó) kể: “Tôi lớn tuổi rồi nên hay đau mắt, đau đầu. Nhưng do cứ lo công việc nương rẫy nên tôi không có điều kiện lên khám ở các bệnh viện. Hôm nay có chương trình khám chữa bệnh này, tôi rất mừng. Hy vọng khám, uống thuốc xong thì bệnh tôi sẽ đỡ hơn”.

Các y-bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai khám bệnh cho người dân xã Ia Chía. Ảnh: Thúy Trinh

Chương trình tình nguyện "Chung sức vì cộng đồng" có sự tham gia của đoàn viên, thanh niên, phụ nữ thuộc nhiều đơn vị như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Khối An ninh nhân dân Công an tỉnh; Công an huyện Ia Grai; Đoàn xã, Đồn biên phòng Ia Chía; Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh… Các tổ chức cơ sở Đoàn đã kết nối, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ từ đầu tháng 1-2021 để đảm bảo 150 trường hợp được khám, phát thuốc miễn phí và toàn bộ 70 suất quà với tổng trị giá gần 45 triệu đồng từ các đơn vị được trao tận tay các gia đình chính sách, người nghèo, học sinh vượt khó.

Trung úy Lê Siu Hoàng Yến-đoàn viên Đoàn khối An ninh nhân dân Công an tỉnh chia sẻ: “Đây là cơ hội cho chúng tôi đến với những hoàn cảnh khó khăn nhằm kịp thời động viên, giúp đỡ họ. Điều đó cũng thôi thúc chúng tôi cống hiến sức trẻ của mình để góp phần giữ gìn bình yên cho các buôn làng”.

Còn chị Rơ Mah Nhung-Bí thư Đoàn xã Ia Chía-cho biết: “Xã có gần 70% dân số là người dân tộc thiểu số. Do đời sống còn nhiều khó khăn nên bà con ít có điều kiện để thăm khám, chữa bệnh. Tôi hy vọng qua hoạt động này, các y-bác sĩ, cán bộ hiểu thêm tình trạng sức khỏe và đời sống của Nhân dân các xã vùng biên để có nhiều đợt tình nguyện ý nghĩa như thế này trong thời gian tới”.

Đại tá Đậu Văn Minh-Trưởng phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh) trao quà cho người dân xã Ia Chía. Ảnh: Thúy Trinh

Được biết, cuối năm 2020, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Khối Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh cũng đã phối hợp khám bệnh, tặng 47 suất quà (mỗi suất trị giá 400 ngàn đồng) cho người dân làng Tang, xã Ia Chía. Các hoạt động tình nguyện góp phần giúp lực lượng Công an thắt chặt tình đoàn kết với Nhân dân, qua đó vận động bà con tham gia phòng-chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn biên giới.

THÚY TRINH