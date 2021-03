Krông Pa tập trung thực hiện "nhiệm vụ kép"

(GLO)- Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của người dân, đến nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã được kiểm soát. Trong trạng thái bình thường mới, huyện tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Ngay sau khi xuất hiện ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, huyện Krông Pa đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng-chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ” và khởi động lại tổ Covid cộng đồng tại các thôn, buôn, tổ dân phố; khẩn trương rà soát những người đi từ vùng có dịch về địa phương. Huyện đã tiến hành khảo sát và đưa vào hoạt động 2 khu cách ly tập trung để tiếp nhận 127 công dân thuộc diện F1; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đối với tất cả người dân cách ly tập trung.

Đến nay, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện đã ra quyết định công nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho các công dân sau khi có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính lần 2 (đủ 14 ngày) và bàn giao về địa phương để tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày. Còn các khu cách ly tập trung đã hoàn tất các thủ tục đóng cửa, phun khử khuẩn, dọn vệ sinh để bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng.

Nhân viên y tế phun khử khuẩn tại chợ Phú Túc (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa). Ảnh: Lê Nam

Gần 1 tháng qua, đều đặn mỗi tuần 3 buổi, anh Ksor Hú-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Mlah (xã Phú Cần) đều chở loa đi khắp các tuyến đường trong thôn để tuyên truyền về công tác phòng-chống dịch Covid-19. Đồng thời, anh phối hợp với ngành chức năng của xã tiến hành cấp phát hơn 1.000 chiếc khẩu trang cho người dân trong thôn.

Anh cho hay: “Tôi cùng với cán bộ xã đến từng nhà để tuyên truyền về cách phòng-chống dịch. Nhờ đó, người dân trong thôn chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, không tập trung đông người và thường xuyên vệ sinh môi trường”.

Ngay sau khi có ca dương tính điều trị, Trung tâm Y tế huyện đã dừng việc thăm hỏi bệnh nhân nội trú, mỗi người bệnh chỉ được 1 người ở lại chăm sóc. Nhờ đó, Trung tâm hạn chế được số người đi lại và làm tốt công tác sàng lọc tại các khoa điều trị. Anh Rô Ô Blơi (buôn Chư Bang, xã Chư Gu) có 2 con nhỏ đang điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện chia sẻ: “Trước khi vào đây, mình được hướng dẫn rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, thường xuyên đeo khẩu trang để phòng-chống dịch Covid-19”.

Còn chị Nguyễn Thị Huê (tổ 5, thị trấn Phú Túc) thì cho hay: Trước khi vào chăm sóc người nhà, chị được nhân viên y tế hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và hạn chế đi lại. “Ở đây, mọi người đều có ý thức phòng-chống dịch bệnh. Tôi rất an tâm”-chị Huê nói.

Thời gian qua, huyện Krông Pa đã tiếp nhận trên 232 triệu đồng ủng hộ công tác phòng-chống dịch của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ra, huyện còn tiếp nhận hơn 10 thùng khẩu trang y tế, 180 suất quà, hơn 120 thùng nước rửa tay sát khuẩn, gần 200 thùng mì tôm, hơn 80 lít nước diệt khuẩn, hơn 200 chai nước uống, 2 máy thở và 50 bộ quần áo bảo hộ.

Phát khẩu trang cho người dân xã Phú Cần (huyện Krông Pa). Ảnh: Lê Nam

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Đến nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đã được kiểm soát. Huyện đã tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch và các hoạt động trở lại bình thường.

Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn tiềm ẩn và có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Do đó, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục duy trì tổ Covid cộng đồng để theo dõi, giám sát và phát hiện các trường hợp có yếu tố dịch tễ. Chính quyền các địa phương tiếp tục nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định, đặc biệt là thực hiện thông điệp 5K.

“Thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai kế hoạch phòng-chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình mới gắn với phát triển kinh tế-xã hội. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản và đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công, tạo việc làm cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”-Chủ tịch UBND huyện thông tin.