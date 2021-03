50% dân cư ở 10 tỉnh, thành có căn cước công dân gắn chíp trước 30.4.2021

Bộ Công an đặt ra mục tiêu 50% số dân cư trú ở 10 tỉnh thành phải được cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử trước ngày 30.4.2021.



Hướng dẫn đổi CMND/thẻ CCCD mã vạch sang căn cước công dân gắn chíp

Cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử: Kịp thời, thuận lợi

Người dân làm thủ tục tại cấp căn cước công dân gắn chíp tại quận Hà Đông- Hà Nội. Ảnh H.L





Tại buổi họp giao ban trực tuyến với Công an 10 tỉnh, thành phố về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) mới được tổ chức, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Việc khai trương hai hệ thống CSDLQGDC và CCCD là chỉ là kết quả bước đầu, cần phải nhanh chóng đưa hai hệ thống hoạt động hiệu quả để phục vụ đời sống, mang lại sự thuận tiện cho người dân.





Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ đạo cấp 50 triệu căn cước công dân gắn chíp trước 1.7.2021. Ảnh BCA



Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu đến trước ngày 1.7.2021, cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân mới đối với các trường hợp đủ điều kiện được cấp thẻ trên toàn quốc, ưu tiên cấp cho các cá nhân từ 14 tuổi trở lên và thường xuyên thực hiện các giao dịch.



Đặc biệt, 50% số dân cư trú thuộc 10 tỉnh thành gồm: thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Ninh từ 14 tuổi trở lên phải được cấp căn cước công dân điện tử trước 30.4.2021.



Bộ Công an cho biết: 10 tỉnh, thành phố trên, cần phải được tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả hai dự án, nhất là hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân theo đúng tiến độ bởi vì đây là những địa bàn tập trung đông dân cư, lượng người giao dịch lớn.

Theo MINH BẰNG (LĐO)