Cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử: Kịp thời, thuận lợi

(GLO)- Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử.

Thượng tá Bùi Tiến Dũng-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: Toàn tỉnh có hơn 1 triệu người đủ điều kiện cấp CCCD gắn chíp điện tử. Theo kế hoạch, Công an tỉnh sẽ hoàn thành cấp CCCD gắn chíp điện tử cho các đối tượng đủ điều kiện trước ngày 1-7-2021. Do đó, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021, lực lượng Công an toàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch này.

Mỗi ngày có hàng trăm trường hợp đến làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh). Ảnh: Văn Ngọc

Thượng tá Dũng thông tin: Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận máy móc, thiết bị từ Bộ Công an để phân phối về Công an các địa phương. Toàn tỉnh có 18 đầu mối được cấp bộ máy để làm CCCD gắn chíp điện tử gồm: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội và Công an các huyện, thị xã, thành phố. Theo tiêu chuẩn, mỗi đầu mối sẽ được cấp 2 bộ máy với công suất khoảng 100-120 người/ngày. Đến thời điểm này, Công an tỉnh đã tiếp nhận, phân bổ 29 bộ máy móc, thiết bị cho các đầu mối.

Để đảm bảo việc vận hành máy móc theo tiêu chuẩn, quy định của Bộ Công an, trước đó, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ này đã được tập huấn. Đặc biệt, lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn cũng được trang bị phương tiện liên lạc gắn với từng địa phương và tạo mối liên hệ trực tiếp giữa Bộ Công an để kịp thời cập nhật những thay đổi, chỉnh sửa các thiếu sót liên quan đến thông tin của người dân.

Từ ngày 6-1, lực lượng Công an đã triển khai cấp cho đối tượng ưu tiên là những trường hợp chưa từng được cấp chứng minh nhân dân (CMND), CCCD mã vạch; đã được cấp CMND, CCCD mã vạch nhưng bị hư hỏng, mờ nhòe, rách nát không sử dụng được, bị mất, có sự thay đổi hoặc hết hạn sử dụng. Sau khi trang bị đủ 2 bộ máy móc/đầu mối, các đơn vị sẽ duy trì song song 1 bộ máy móc thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở đơn vị và 1 bộ máy móc được di chuyển lưu động đến các thôn, làng, tổ dân phố… nhằm phục vụ người dân. Thời gian và địa điểm cấp thẻ CCCD lưu động sẽ được lực lượng Công an thông báo trực tiếp đến các hộ dân.

Hàng ngày, Đội hướng dẫn, đăng ký, quản lý cư trú, cấp CMND, CCCD thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (địa chỉ 64 Hùng Vương, TP. Pleiku) tiếp nhận hàng trăm người đến đăng ký làm CCCD gắn chíp điện tử. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ ưu tiên những trường hợp đến từ các huyện, thị xã, còn công dân có hộ khẩu tại TP. Pleiku sẽ được hướng dẫn đến đầu mối của Công an thành phố. Người dân đến làm việc được tạo điều kiện thuận lợi, trung bình khoảng 10 phút/người. Những trường hợp thông tin sai lệch, thiếu sót sẽ được hướng dẫn để bổ sung, chỉnh sửa kịp thời.

Người dân được tạo điều kiện thuận lợi khi làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử. Ảnh: Văn Ngọc

Chị Nguyễn Thị Thảo Anh (SN 1986, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) chia sẻ: “Giấy CMND của tôi đã cũ, ảnh đã thay đổi nhiều và cũng gần hết hạn sử dụng nên khi đi giao dịch tại các ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Do đó, tôi đăng ký làm CCCD và thủ tục cũng rất nhanh chóng, thuận lợi”. Theo thông báo của lực lượng Công an, người dân đến làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử chỉ cần mang theo sổ hộ khẩu, CMND và giấy khai sinh (nếu có).

Công an TP. Pleiku đã bố trí tổ cấp CCCD gắn chíp điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Trung tá Nguyễn Thị Ngạn-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội-cho hay: “Toàn thành phố có hơn 205.000 người đủ điều kiện cấp CCCD gắn chíp điện tử. Do đó, ngoài giờ hành chính, chúng tôi phải làm thêm cả thứ bảy và chủ nhật. Tuy nhiên, vì tình hình dịch Covid-19 nên những ngày này chỉ đáp ứng được 30 người/máy/ngày. Thời gian tới, đơn vị sẽ nâng công suất cũng như tổ chức các tổ lưu động đến làm thủ tục cấp CCCD tại thôn, làng, tổ dân phố”.