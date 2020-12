Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai thăm và chúc mừng Giáng sinh

(GLO)- Ngày 17 và 18-12, lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng một số giáo xứ Công giáo trên địa bàn tỉnh nhân lễ Giáng sinh 2020.





Ông Hồ Hải Tần (bìa phải)-Trưởng ban Tôn giáo tỉnh chúc mừng Giáng sinh tại Nhà thờ Giáo xứ Mẹ vô nhiễm (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Thanh Nhật

Đoàn do ông Hồ Hải Tần-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Nhà thờ Giáo xứ Châu Khê và Nhà thờ Giáo xứ Phú Yên (huyện Mang Yang), Nhà thờ Giáo xứ An Khê (thị xã An Khê), Nhà thờ Giáo xứ Mẹ vô nhiễm (phường Hoa Lư, TP. Pleiku).

Đoàn do ông Nguyễn Văn Nô-Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Nhà thờ Giáo xứ Thăng Thiên (phường Tây Sơn, TP. Pleiku).



Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh đã gửi lời chúc mừng đến các linh mục quản nhiệm các giáo xứ, cùng các tu sĩ và bà con tín đồ theo đạo nhân dịp lễ Giáng sinh 2020. Các linh mục chánh xứ đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo địa phương cũng như Ban Tôn giáo tỉnh trong dịp lễ Giáng sinh 2020 và trong sinh hoạt tôn giáo nói chung của các giáo xứ.

