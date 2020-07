Luật Giáo dục 2019: Trẻ mầm non, học sinh THCS được miễn học phí theo lộ trình

Luật Giáo dục 2019 chính thức có hiệu lực từ 1.7.2020 với nhiều thay đổi quan trọng. Trong đó có quy định trẻ mầm non, học sinh THCS được miễn học phí theo lộ trình.



Ngoài việc miễn học phí cho học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập và trẻ em mầm non 5 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo; luật Giáo dục 2019 còn đưa ra quy định về lộ trình miễn học phí cho các đối tượng khác.



Cụ thể, trẻ em mầm non 5 tuổi không thuộc đối tượng quy định nêu trên và học sinh THCS cũng là đối tượng được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định.



Mỗi môn học phổ thông sẽ có nhiều sách giáo khoa



Nếu như luật Giáo dục 2005 quy định cả nước thực hiện thống nhất 1 chương trình, 1 bộ sách giáo khoa thì luật Giáo dục 2019 thay đổi, theo hướng dù vẫn thực hiện thống nhất 1 chương trình nhưng mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa; thực hiện xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa; việc xuất bản sách giáo khoa thực hiện theo quy định của pháp luật.



UBND cấp tỉnh sẽ có quyền quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.



Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông



Điểm mới quan trọng khác trong luật Giáo dục 2019 là học sinh học hết chương trình THPT đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng GD-ĐT nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Giấy chứng nhận này được sử dụng để đăng ký dự thi lấy bằng tốt nghiệp THPT khi người học có nhu cầu hoặc để theo học giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.



Ngoài ra, Luật Giáo dục 2019 còn có điểm mới như: giáo viên từ cấp tiểu học phải có bằng đại học trở lên, thay đổi cách tính lương của giáo viên. Những trường hợp cử nhân sư phạm phải hoàn trả học phí…

