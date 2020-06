Hơn 800 lao động Việt Nam bãi công ở Đài Loan, phản đối điều kiện sống

Ngày 2.6, hơn 800 lao động Việt Nam tại một nhà máy của Công ty Điện tử Compal ở thành phố Đào Viên, Đài Loan bãi công để phản đối điều kiện sống và một số vấn đề khác.





Hàng trăm lao động Việt Nam tại một nhà máy của Công ty Điện tử Compal ở thành phố Đào Viên,Đài Loan bãi công ngày 2.6 - Ảnh chụp màn hình CNA









Những lao động người Việt than phiền rằng phòng ngủ tập thể quá nhỏ, nóng và ẩm, không có máy điều hòa, theo hãng tin CNA. Họ còn nói một số đồng hương tại nhà máy của Compal đã bị trả về nước sau khi đưa lên mạng xã hội hình ảnh về phòng ngủ tập thể, và họ còn bị yêu cầu bồi thường vì chấm dứt hợp đồng lao động.



Ngoài ra, các lao động người Việt than phiền rằng mức khấu trừ chi phí ăn ở vào tiền lương của họ lên tới 4.000 đài tệ (hơn 3 triệu đồng)/tháng là quá cao, so với 2.500 đài tệ được ghi trong một "thỏa thuận chi phí lao động nước ngoài" với chủ sử dụng lao động trước khi họ đến Đài Loan và Compal đã không phản hồi về than phiền này.





Nhiều lao động Việt than phiền điều kiện sống tại khu nhà ở tập thể của công ty Compal - Ảnh chụp màn hình CNA







Cuộc bãi công kết thúc cùng ngày sau khi hai bên đạt được một thỏa thuận về những vấn đề tranh chấp. Trong thông báo, Cơ quan Lao động Đài Loan cho hay sau khi đàm phán, các lao động Việt Nam đồng ý làm việc trở lại, còn Compal hứa giải quyết những than phiền của người lao động về điều kiện sống và khấu trừ chi phí ăn ở vào lương và sẽ không trả đũa những ai tham gia cuộc bãi công.



Cơ quan Lao động Đài Loan khẳng định Compal không vi phạm luật trong việc xử lý các vấn đề liên quan như những lao động Việt Nam than phiền.



Công ty môi giới Đài Loan hỗ trợ tuyển dụng lao động Việt Nam cho Compal khẳng định chi phí ăn ở 4.000 đài tệ đã được giới chức hai bên quyết định và xác nhận. Compal có quyền thu mỗi lao động nhập cư dưới 5.000 đài tệ/tháng cho chi phí ăn ở theo đề nghị của Cơ quan Lao động Đài Loan, theo CNA dẫn thông báo của cơ quan lao động Đào Viên.



Trong thông báo sau đó, Compal khẳng định không giữ lại một cách trái phép tiền lương của lao động Việt Nam và mức khấu trừ 4.000 đài tệ gồm chi phí ăn ở và tiền thuế, theo CNA.



Theo Văn Khoa (thanhnien)