Nghi án chồng đâm vợ nhiều nhát dao rồi tự sát

Theo nhận định ban đầu của công an, sau khi đâm vợ nhiều nhát dao, người chồng chui vào nhà tắm dùng dao tự sát.





Nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tối 31/10 xác nhận, cơ quan này đã phối hợp Công an huyện Vạn Ninh và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường một vụ trọng án xảy ra ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh để điều tra nguyên nhân.



Căn nhà của vợ chồng ông bà Hồ Đắc D., Nguyễn Thị Thanh T. - nơi xảy ra vụ trọng án. Ảnh: Hữu Toàn



Trước đó vào khoảng 17h ngày 30/10, trong lúc những người dân ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh đang chuẩn bị bữa cơm chiều, bất chợt có tiếng kêu la thất thanh từ phía căn nhà của ông Hồ Đắc D. (SN 1972) trú ở 9 Lý Tự Trọng, tổ dân phố số 9, thị trấn Vạn Giã.



Một số người dân chạy đến nơi đều bàng hoàng sửng sốt trước cảnh vợ của ông D. là bà Nguyễn Thị Thanh T. (SN 1974) đang nằm bất động bên lề đường lộ phía trước căn nhà trong tình trạng bị thương tích nặng bởi 4 vết thương bị đâm phía dưới cằm, vùng cổ và bàn tay phải. Khi vào bên trong nhà, mọi người thấy ông Hồ Đắc D. cũng đang nằm bất động trong nhà tắm bởi hai vết thương rạch ngang vùng bụng và cổ, máu chảy rất nhiều.



Sau khi được người thân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh để cấp cứu, vợ chồng ông bà D. - T. đều được chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.



Theo nhận định ban đầu của Công an huyện Vạn Ninh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, do mâu thuẫn gia đình, nên Hồ Đắc D. dùng dao sát hại chị Nguyễn Thị Thanh T.. Nạn nhân gượng sức chạy ra phía trước nhà thì gục ngã bên lề đường, trong khi đó hung thủ vào nhà tắm dùng dao nhọn tự rạch vết thương ở bụng và cổ.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người" để tiến hành hoạt động điều tra và xử lý theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự.



Theo Hữu Toàn (CAND/Dân VIệt)