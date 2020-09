Chồng đâm vợ tử vong rồi đến công an đầu thú

Trong lúc tranh cãi chồng đâm vợ bằng con dao nhọn nhặt được.



Đối tượng đầu thú tại cơ quan công an. Ảnh: Phương Linh





Chiều 26.9, thông tin từ Công an thành phố Nha Trang cho biết, một người đàn ông vừa ra đầu thú sau khi ra tay sát hại vợ.



Thông tin ban đầu, đầu giờ chiều 26.9, nhiều người dân xóm Núi, thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng nghe tiếng cãi vã lớn từ nhà vợ chồng chị Lê Thị Kim L. (sinh năm 1996). Khi nghe tiếng hét thất thanh mọi người tới với mục đích căn ngăn thì thấy chị L. nằm bất tỉnh trên vũng máu. Trên người có vết dao đâm. Khi kiểm tra người dân phát hiện chị L. đã tử vong.



Còn chồng chị L. đang ngồi bần thần trong góc nhà. Khi thấy hàng xóm đến đông, chồng chị L. là Huỳnh Xin (sinh năm 1993) liền chạy ra lấy xe máy chạy thẳng đến Công an xã Phước Đồng đầu thú.



Tại cơ quan công an, bước đầu Huỳnh Xin khai, hai vợ chồng trong lúc cãi nhau đối tượng đã dùng dao nhọn đâm chị L.



Theo hàng xóm chia sẻ, hoàn cảnh vợ chồng chị L. rất đặc biệt, có 2 con nhỏ mới 7 tuổi và 4 tuổi. Ông bà nội ngoại cũng không ở đây. Hiện giờ hai đứa trẻ không biết bấu víu vào ai.



Hiện công an thành phố Nha Trang đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra theo quy định.



Theo Phương Linh (LĐO)