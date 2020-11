Khởi tố vụ một phụ nữ bị hành hung dã man suốt 11 năm

Ngày 7-11, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch mà Báo SGGPO đã đưa tin ngày 10-8.





Theo Đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch, trường hợp bà Hoàng Nhật Ánh (SN 1986) bị chồng là ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1975) hành hung đã được khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Dũng về tội cố ý gây thương tích.



Theo Đại tá Hoành, bà Ánh được Viện Pháp y Trung ương kết luận bị thương tật vĩnh viễn 42% do ngoại lực tác động (đánh đập). Hiện cơ quan công an cấm ông Dũng đi khỏi nơi cư trú.



Theo đơn của bà Ánh, bà lấy ông Dũng được 11 năm, chưa có con. Suốt 11 năm qua, họ ở giữa rừng cao su, vắng người, ông Dũng luôn hành hung bà nhiều trận tàn nhẫn.



Bà Ánh được giám định thương tật 42%



Trong đơn bà Ánh viết: “Trưa thức dậy thấy tôi đi làm rẫy về muộn, chưa kịp nấu cơm là đánh, không đưa tiền chơi cờ cũng bị đánh, nếu Dũng đi đâu ai đó nói tôi không có con, không biết đẻ là Dũng đánh. Có lần Dũng bắt tôi nhét vào thùng phuy lấy dùi cui đánh ngoài thành thùng rất dã man, gây hỏng màng nhĩ của tôi”.



Đỉnh điểm là ngày 23-7, bà Ánh nói cha đẻ bị chẩn đoán nghi ung thư cần đi Hà Nội, nhưng ông Dũng không cho đi. Bà Ánh nói: “Cha tôi đau ốm không biết qua khỏi không thì con gái phải đi chăm cha”. Chỉ vì một câu nói như vậy mà ông Dũng đánh bà Ánh ngất đi, nằm trong lều nhỏ giữa rừng cao su. Hôm sau, người thân phát hiện mới bà Ánh đưa đi bệnh viện.



Ông Dũng đã đánh bà Ánh 30 phút, khi đi khám ở bệnh viện tuyến huyện được chẩn đoán gãy 1 đốt sống eo L4. Vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, chụp CT, bà Ánh được chẩn đoán gãy mõm ngang L2, L3 bên trái đốt sống; khuyết eo L4, L5 cả hai bên. Chụp cộng hưởng từ được kết luận phình đĩa đệm L4-L5, L5-S1 và trượt L4-L5 ra trước độ I gây hẹp lổ liên hợp hai bên các tầng ngang mức của đốt sống lưng, thoái hóa xương cột sống thắt lưng.

Theo MINH PHONG (SGGPO)