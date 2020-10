Hậu quả từ những cơn ghen

Ghen tuông mù quáng không những làm tan nát hạnh phúc gia đình mà còn khiến những đứa trẻ bơ vơ, tác động đến tâm lý của các cháu khi trưởng thành.





Chàng trai trẻ Trần Khánh Vân (23 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) làm nghề chở hàng hóa thuê trên ghe, đã từng có một gia đình hạnh phúc với người vợ và 2 con trai và gái. Thế nhưng, Vân sa vào ma túy nên bị rối loạn nhân cách, hạn chế khả năng nhận thức. Khi thấy chị P.H.E, vợ Vân, hay bấm điện thoại nên Vân nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc chờ giao nhận hàng tại tuyến sông ở quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ), thấy vợ nằm nhắn tin điện thoại, Vân nổi cơn ghen, cầm dao chém liên tiếp vào người vợ, sau đó dùng dao tự cắt vào cổ mình rồi nhảy xuống sông tự tử. Người dân gần đó cứu được Vân, đưa hai vợ chồng đến bệnh viện. Chị E. bị ảnh hưởng sức khỏe 54%. TAND TP Cần Thơ đã xử Vân 15 năm tù về tội "Giết người". Tại phiên tòa, chị E. rơm rớm nước mắt: "Hằng ngày, tôi lo cho gia đình và các con, không làm chuyện có lỗi mà chồng tôi ghen tuông, nhẫn tâm giết vợ. Giờ sức khỏe tôi rất kém, đi lại khó khăn, không lao động nặng được, 2 con nhỏ phải nhờ người thân nuôi nấng". Nghe vợ nói, Vân chỉ biết cúi đầu khóc. Ngoài phòng xử án, con gái lớn của Vân ôm em trai vào lòng, mặt buồn rười rượi. "Nay con xin nghỉ học để vô đây gặp cha. Hổm rày con ở với bà dì, còn em con ở bên ngoại" - con gái lớn mới học lớp 2 của Vân nói. Trong lúc tòa nghị án, Vân ôm chặt các con khóc xin lỗi.



Cũng chính vì ghen tuông mà Nguyễn Thanh Hoàng (43 tuổi; ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đã nhẫn tâm rạch mặt "vợ hờ" và đâm tình địch suýt chết. Hoàng và chị L.Th.K.Y sống với nhau như vợ chồng khoảng 2 năm nay. Do không hạnh phúc nên chị Y. muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Hoàng. Hoàng biết "vợ hờ" có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên yêu cầu chị Y. chấm dứt. Giận lẫy, chị Y. liền bỏ về nhà mình ở. Sau đó, Hoàng đến năn nỉ vợ trở về nhưng chị Y. không đồng ý và còn có lời lẽ thách thức. Tức giận, Hoàng về nhà lấy 2 con dao giấu trong người và trở lại tìm vợ để giải quyết.



Khi thấy một người đàn ông chở chị Y., Hoàng rượt theo, dùng dao tấn công người đàn ông và rạch mặt chị Y.



TAND TP Cần Thơ đã tuyên Hoàng 9 năm tù giam về tội "Giết người". Tại tòa, bị cáo Hoàng tỏ ra ăn năn, hối lỗi và cho rằng do ghen tuông mù quáng nên không làm chủ được hành vi, giờ đây phải trả giá bằng những tháng ngày tù tội.



Theo luật sư Phan Đình Hưng (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ), các hành vi đánh ghen với thủ đoạn gây ảnh hưởng đến tinh thần và thể xác cho vợ, chồng, người yêu hoặc người thứ ba đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội như "Làm nhục người khác", "Cố ý gây thương tích", "Đe dọa giết người", "Giết người"…



"Khi phát hiện vợ hoặc chồng phản bội thì họ cho rằng kẻ thứ ba đã chen chân phá vỡ hạnh phúc gia đình, cần dạy một bài học nhớ đời. Trong lúc cơn ghen làm mờ lý trí không kiểm soát được hành vi thì người vợ hoặc chồng rất dễ trở thành tội phạm thay vì là người bị lừa dối đáng thương. Những người khi tham gia đánh ghen không nhận thức được hậu quả pháp lý, suy nghĩ bồng bột nhất thời. Kết quả dẫn tới gia đình đổ vỡ, người mất mặt, mất công danh sự nghiệp, kẻ vướng vào vòng lao lý…" - luật sư Phan Đình Hưng nói.

Theo Ca Linh (NLĐO)