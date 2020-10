Ghen tuông với "cái bóng", người đàn ông hành hung vợ tử vong

Đặng Hùng Mạnh (40 tuổi, huyện Ba Vì, Hà Nội) trong lúc "thẩm vấn" vợ vì ghen tuông, đã dùng chiếc dùi đục đâm chết vợ, rồi định tự tử.



Đặng Mạnh Hùng - bị cáo buộc đâm chết vợ vì ghen tuông. Ảnh: Q.Trường.



Ngày 19.10, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giam Đặng Hùng Mạnh để điều tra về tội “Giết người”.



Theo cảnh sát, khoảng 21h ngày 5.8, Mạnh ra chuồng lợn của gia đình để chờ lợn đẻ. Thấy lợn của gia đình chưa đẻ, Mạnh cùng vợ - chị N đi ngủ.



Đến khoảng 23h cùng ngày, Mạnh bảo vợ ra chuồng lợn theo dõi. Khoảng 30 phút sau, Mạnh tỉnh giấc, thấy có một bóng người đàn ông đi từ chỗ vợ đang ngủ ở phòng ngoài.



Sáng hôm sau, Mạnh nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông kém tuổi, nhà sát bên nên đòi nói chuyện. Nghe chất vấn của chồng, chị N im lặng.



Sau đó, Mạnh và vợ lên gian nhà chính tiếp tục nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn. Khi thấy vợ vùng vằng, lấy chìa khoá xe máy định bỏ đi, Mạnh lấy chiếc dùi đục tấn công chị N.



Lúc này, thấy vợ bị chảy nhiều máu và đã hoảng loạn, Mạnh dùng tay bịt vết đâm ở ngực chị N rồi hô hoán mọi người cứu giúp. Nạn nhân đã tử vong sau đó.



Trong khi mọi người đưa vợ đi cấp cứu, Mạnh định dùng chiếc dùi đục tự tử nhưng hàng xóm phát hiện, can ngăn và đưa anh ta tới trụ sở công an đầu thú.



