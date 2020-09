Phẫn nộ clip con gái đánh đập, đổ rác lên đầu mẹ già 88 tuổi

Mạng xã hội "dậy sóng" phẫn nộ với clip người con gái xưng hô mày tao với mẹ già 88 tuổi ở Long An và liên tục chửi mắng, đánh đập bằng chổi và đổ rác lên đầu cụ.



Người phụ nữ vừa chửi, vừa đánh cụ bà - ẢNH CHỤP TỪ CLIP



Sáng 7.9, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài gần 7 phút ghi lại hình ảnh một phụ nữ hành hạ dã man một bà cụ được cho là mẹ ruột. Trong clip, người phụ nữ liên tiếp chửi bới, xưng hô mày tao với bà cụ. Không dừng lại đó, người này còn lấy cây chổi đánh liên tiếp vào mặt, vào đầu cụ và đổ rác, bụi lên đầu bà cụ và kêu bà mở miệng ra ăn đi.



“Mày đừng hành hạ tao. Ăn đi, mày ăn đi, hả họng ăn vô, biến đi, đừng thấy mặt tao”... là những lời người con gái nói với người mẹ. Sau đó, người này còn đè bà cụ ra xé áo, kêu cởi đồ rồi đánh liên tục.



Dân mạng xót xa khi hình ảnh cụ bà trong clip chỉ biết ngồi co trên giường chịu trận, rồi khóc. Thấy cụ khóc, người phụ nữ xô té ngã xuống giường và chửi lớn: “Mày đừng hành hạ tao, nghe chưa, nghe chưa”...



Người phụ nữ đổ rác lên đầu cụ bà - ẢNH CHỤP TỪ CLIP



Trưa 7.9, ông Huỳnh Văn Quang, Chủ tịch UBND H.Cần Đước (Long An), cho biết huyện đã nắm được thông tin bước đầu vụ việc con gái hành hung mẹ già ngay tại nhà. Để làm rõ vấn đề, UBND H.Cần Đước đã chỉ đạo công an huyện nhanh chóng điều tra, xác minh. Nếu có đủ dấu hiệu hành vi hành hạ người khác thì sẽ xử thật nghiêm khắc đúng quy định pháp luật.



Bước đầu, Công an H.Cần Đước xác định vụ việc xảy ra ở xã Long Hòa, H.Cần Đước. Bà cụ trong clip tên là T.T. Đ (88 tuổi).

Theo KHÔI NGUYÊN (thanhnien)