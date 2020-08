Nữ y tá dùng tình một đêm với bạn trai tây để trộm cắp

Hồ Thị Thu Hằng (30 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên) đồng ý ở lại qua đêm nhà người đàn ông quốc tịch Ý rồi trộm cắp tiền, máy tính của nhân tình.



Nghi phạm trộm cắp tài sản - Hồ Thị Thu Hằng tại trụ sở công an. Ảnh: Đ.Tuấn.





Ngày 26.8, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Hồ Thị Thu Hằng để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.



Theo cảnh sát, Hằng từng làm y tá cho một bệnh viện tư nhân trên địa bàn Hà Nội song gần đây tạm nghỉ việc vì dịch COVID-19.



Thông qua các mối quan hệ và mạng xã hội, Hằng biết một người quốc tịch Ý. Khi biết được người đàn ông này có tiền nhưng thiếu tình cảm, Hằng đã hẹn hò, gặp gỡ và lên chỗ ở của ông này tại phường Quảng An, quận Tây Hồ.



Tại đây, hai người trò chuyện xong Hằng đã đồng ý lời đề nghị ngủ lại qua đêm tại nhà bạn trai. Sau đó, trong khi ông này ngủ say, Hằng trộm cắp chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Apple Macbook Air, 4 triệu đồng... rồi bỏ đi.



Từ trình báo của nạn nhân, cơ quan công an đã triệu tập Hằng lên trụ sở. Hằng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của người đàn ông nước ngoài.



Số tài sản Hằng trộm cắp của người đàn ông, đối tượng đã đem bán được 6 triệu đồng.



