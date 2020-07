Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai tặng quà các gia đình bị thiên tai, rủi ro

(GLO)- Ngày 17-7, đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, tặng quà các hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại do thiên tai, rủi ro tại huyện Ia Pa.

Thay mặt đoàn công tác, ông Kpă Đô-Trưởng ban Dân tộc tỉnh Gia Lai đã chia sẻ và động viên các gia đình không may bị cháy nhà, lốc xoáy và có người thân tử vong do đuối nước. Đồng thời, mong muốn các gia đình sớm ổn định tinh thần, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, trong thời gian tới, thời tiết diễn biến phức tạp, bà con cần chủ động ứng phó, nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh bị thiệt hại do thiên tai.

Ban Dân tộc tỉnh tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, rủi ro. Ảnh: Như Loan

Đoàn đã trao 11 suất quà (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho 11 hộ gia đình dân tộc thiểu số tại các xã: Ia Broăi, Kim Tân, Chư Răng, Pờ Tó. Đây là những suất quà được Ủy ban Dân tộc ủy quyền cho Ban Dân tộc tỉnh trao tặng để giúp các hộ gia đình phần nào vơi đi khó khăn, mất mát do thiên tai, rủi ro.

NHƯ LOAN