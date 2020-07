Anh "bóc lịch" vì em nói xấu bạn trên mạng xã hội

Ngày 2-7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hào (1986, trú xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) về tội “Giết người”.





Bị cáo Nguyễn Hào tại tòa.





Theo cáo trạng, khuya 31-10-2018, Thái Thị Hải Vy cùng Nguyễn Hữu Thoại và Thảo, Dũng (chưa xác định) đi đến nhà Nguyễn Thị Thanh Xinh (em ruột Hào) tại xã Phước Đồng để yêu cầu Xinh gỡ bỏ bài nói xấu Vy đăng trên mạng xã hội. Khi nhóm của Vy đến nhà của Xinh thì giữa Vy và Xinh xảy ra mâu thuẫn, xô xát lẫn nhau. Sau đó, Xinh gọi điện thoại cho Hào nói: “Anh về nhà gấp, con Vy kêu người đến nhà đánh anh và em”, còn Thoại chở Vy, Dũng chở Thảo bỏ đi về.



Biết Xinh gọi điện thoại cho Hào và sợ nhóm Vy tìm đánh Hào nên ông Nguyễn Hồng, bà Trương Thị Kiều Phương (cha, mẹ Hào) cùng Nguyễn Thị Thanh Hòa (em ruột Hào) cùng Xinh chạy xe máy đuổi theo nhóm Vy mục đích nếu Hào bị nhóm của Vy đánh thì can ngăn. Khi nhóm Vy đến khu vực trước Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa thì gặp Hào và bị Hào chặn lại định đánh Vy nhưng được Dũng can ngăn nên nhóm của Vy bỏ đi về. Hào tiếp tục điều khiển xe máy đuổi theo nhóm Vy. Lúc này, ông Hồng, bà Phương, Hòa, Xinh vừa điều khiển xe đến, thấy vậy nên điều khiển xe đuổi theo Hào.



Khi đến trước nhà số 30A- Nguyễn Tất Thành (TP Nha Trang) thì Hào đuổi kịp và chặn xe Vy lại. Giữa Thoại và Hào tiếp tục kình cãi, xô đẩy nhau. Thoại lấy cây gậy ba khúc dọa đánh Hào. Lúc này, ông Hồng chở Xinh cũng vừa đến và giữa Vy và Xinh xô xát với nhau, Vy dùng bình xịt hơi cay xịt trúng mặt Xinh. Lúc đó, Hào nhặt cây sắt do Xinh cầm theo dọa đánh Thoại. Khi thấy Xinh và Vy xô xát với nhau thì Thoại nhào đến dùng cây ba khúc đánh 1 cái trúng đầu Xinh. Cùng lúc đó, Hào cũng lao đến dùng cây sắt đánh vào đầu Thoại, ông Hồng và Dũng vào can ngăn. Sau đó, hai bên ra về, còn Thoại được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật 37%.



Trong sự việc ẩu đả này thì Vy, Xinh, Hồng, Hoa và Phương là những người có tham gia. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra sự việc CAP Phước Long không biết và không lập biên bản sự việc nên không có căn cứ để xem xét các đối tượng trên về hành vi gây rối trật tự công cộng. Còn Vy, Xinh có mâu thuẫn xô xát với nhau nhưng không có thương tích và cả hai không có yêu cầu gì nên cơ quan CSĐT không xem xét; Thoại có hành vi dùng cây ba khúc đánh 1 cái trúng đầu Xinh nhưng Xinh không yêu cầu nên cơ quan điều tra không xem xét. Đối với việc Xinh có cầm theo 1 cây sắt khi tới gặp Vy và khi Xinh và Vy xảy ra mâu thuẫn, Vy dùng bình xịt hơi cay xịt trúng mặt Xinh nên Xinh làm rơi cây sắt dẹp xuống đất. Hào nhặt cây sắt này và đánh vào đầu Thoại gây thương tích. Việc Hào nhặt cây sắt của Xinh và đánh Thoại là do Hào tự làm, Xinh không biết việc này nên Xinh không đồng phạm với Hào trong việc gây thương tích cho Thoại.



Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hào 8 năm tù về tội “Giết người”, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho người bị hại 80 triệu đồng.

Theo HOÀNG VĂN (cadn)