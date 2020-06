Nhậu say, nghịch tử cầm dao rượt đuổi cha rồi đánh công an bị thương

Sau khi nhậu say, nghịch tử cầm dao rượt đuổi cha, sau đó tiếp tục đánh một công an viên bị thương khi đến hiện trường giải quyết vụ việc.





Đối tượng Nguyễn Trung Trí (bên phải) tại cơ quan công an

Ngày 31-5, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Trung Trí (27 tuổi; ngụ phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) về hành vi chống người thi hành công vụ.



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tối 25-5, Nguyễn Trung Trí cùng cha ruột là Nguyễn Văn Trung (50 tuổi) và một số người khác tổ chức ăn nhậu tại nhà riêng trên đường Lạc Long Quân, TP Quy Nhơn. Sau một hồi lai rai, giữa cha con Trí xảy ra mâu thuẫn, rồi Trí cầm dao đuổi đánh cha mình.



Nhận tin báo, tổ công tác Công an phường Trần Quang Diệu đến hiện trường giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, khi đến nơi, tổ công tác đã bị Nguyễn Trung Trí chửi bới, thách đố và đánh một công an viên bị thương ở mặt.



Tại cơ quan Công an TP Quy Nhơn, Nguyễn Trung Trí khai nhận do sử dụng bia rượu, không làm chủ được bản thân nên có những hành vi không kiểm soát như trên.

Theo Đức Anh (NLĐO)