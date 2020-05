Nghịch tử giết bà nội, cha mẹ vì bị ngăn cản tình cảm, lãnh án tử

Sáng 26-5, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Nam (27 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) mức án tử hình về tội giết người. Đau lòng hơn, người bị hại là bà nội, bà ngoại vợ, cha mẹ ruột của bị cáo.







Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 12-2018, sau thời gian chấp hành bản án 11 năm tù về tội cướp tài sản, Nguyễn Hoàng Nam chung sống với chị Lý Thị Huỳnh Như (23 tuổi) tại nhà mẹ ruột mình là bà Trịnh Thị Bé Hai ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Nam - Ảnh: TUYẾT MAI







Đến đầu năm 2019 Như có thai. Bà Hai cho rằng thời điểm sinh con không hợp với tuổi của bà nên sẽ không nhận con dâu và cháu nội nên dẫn đến gia đình xảy ra mâu thuẫn.



Ngày 7-2-2019, Nam chở Như về nhà của Như tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Trên đường đi, Nam và Như cãi và đánh nhau. Về đến nhà, Như kể lại sự việc cho bà ngoại là Bùi Thị Nết (ngụ huyện Cần Đước, Long An) nghe. Khoảng 21h cùng ngày, Nam đến nhà Như thì bị bà Nết đuổi về.



Đến khoảng 13h ngày 11-3-2019, Nam đến nhà Như nhưng không gặp, nghĩ Như đã về Long An ở cùng bà ngoại nên Nam nảy sinh ý định về Long An giết bà Nết. Khi đến nơi, thấy bà Nết đang ngồi trong nhà, Nam chém nhiều nhát vào đầu, mặt, cổ của bà Nết khiến bà Nết gục chết.



Sau khi gây án, Nam về nhà ở huyện Hóc Môn, tiếp tục chém chết bà Bé Hai. Sau khi chém chết me ruột, Nam tiếp tục nảy sinh ý định giết bà nội là bà Nguyễn Thị Liêng và cha ruột là ông Nguyễn Văn Đức đang ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.



Đến nơi, thấy bà nội đang đứng ở cửa phòng ngủ, Nam liền xông đến chém nhiều nhát vào đầu, cổ của bà Liêng làm bà Liêng gục xuống sàn nhà. Lúc này, ông Đức đang ở trong nhà tắm vừa mở cửa đi ra thì bị Nam cầm dao xông đến chém nhiều nhát vào đầu và mặt. Ông Đức bỏ chạy ra ngoài thì Nam cầm dao đuổi theo tiếp tục chém nhiều nhát vào người ông Đức làm ông Đức chết tại phòng khách.



Nam cầm con dao rựa đi ra ngoài và lấy xe bỏ đi. Trên đường, Nam tiếp tục nảy sinh ý định giết chị Như nên mua thêm 1 cây rựa rồi tìm đến nhà của Như tại Hóc Môn nhưng không gặp được Như.



Sau đó, Nam đến thuê phòng tại nhà nghỉ trên đường Trân Văn Mười, huyện Hóc Môn để ngủ đêm. Hôm sau, Nam bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt giữ.



Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận hành vi phạm tội. Nam khai vào khoảng tháng 6-2018, Nam sử dụng ma túy đá đến tháng 7-2018 thì ngưng sử dụng. Thời gian sống chung với Như, giữa Như và bà Bé Hai xảy ra mâu thuẫn khiến Nam chán nản. Khi Như bỏ về nhà, bà Nết đã ngăn cản chuyện tình cảm của Như và Nam nên Nam tức giận, nảy sinh ý định giết những người thân trong gia đình.



Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng bản thân bị ảo giác do sử dụng ma túy và muốn được giám định tâm thần. Tuy nhiên, đại diện VKSND TP.HCM cho biết khi xảy ra sự việc, bị cáo được kiểm tra và không phát hiện chất ma túy trong máu.



HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên đã tuyên mức án như trên.

Theo TUYẾT MẠI (TTO)