Người dân Ia O khổ sở vì bọ đậu đen

(GLO)- Những ngày qua, người dân ở xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) chịu khổ bởi sự xuất hiện của bọ đậu đen. Hàng ngàn con bọ chui vào nhà, đậu kín khắp các kẽ cửa, tường nhà, sàn nhà, chui vào quần áo khiến sinh hoạt thường ngày của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngôi nhà sàn bằng gỗ của ông Rơ Châm Lin-Bí thư kiêm Trưởng thôn Mít Jép thuộc hàng to và đẹp nhất làng. Vậy mà khoảng hơn 1 tuần nay, ông Lin phải nghĩ đủ cách để đuổi bọ đậu đen xâm nhập hàng đàn vào nhà. Những con bọ tựa hạt đậu đen bò lổm ngổm khắp sàn nhà, bờ tường, bức vách, trên giường, bàn ghế, kẹt cứng vào bất kỳ một kẽ hở nào. Ngồi trò chuyện, ông Lin phải liên tục dùng tay để xua bọ bò xung quanh. Ông Lin nói: “Tôi còn nhớ buổi tối cách đây khoảng 1 tuần, gia đình đang ngủ thì nghe tiếng rào rào trên mái như tiếng mưa, ra xem thì thấy hàng ngàn con bọ đậu đen “đổ bộ” rồi bò vào khắp nơi trong nhà”. Từ đó đến nay, mỗi ngày, ông Lin quét nhà không dưới chục lần, ngày nào cũng quét ra cả ký bọ. Tương tự, trong nhà ông Rơ Châm Luyên (làng O), bọ đậu đen cũng xuất hiện dày đặc. “Chúng chui vào mền chiếu, quần áo, mọi ngóc ngách trong nhà, đặc biệt là trong các đồ dùng bằng gỗ. Ăn uống, ngủ nghỉ đều không thoải mái do con bọ này có mặt ở khắp mọi nơi”-ông Luyên than thở.

Người dân xã Ia O (huyện Ia Grai) tự nấu nước lá sả để phun diệt bọ đậu đen. Ảnh: P.V

Theo ông Lin, gần như nhà nào trong làng cũng bị bọ đậu đen xâm nhập. Tình trạng này xuất hiện đã nhiều năm nay và làng nào trong xã cũng gặp tình trạng tương tự. Nhà ít thì mỗi ngày quét ra cả ký, nhiều thì phải lấy bao đựng, sau đó đem đốt. Một số gia đình phải tháo hết giường, mắc võng để ngủ. Ông Lin lo lắng: “Con bọ này không đụng vào thì không sao, nhưng nó bò dày đặc trên sàn nhà, trên tường trông rất bẩn. Ăn uống gì, nó cũng bay vào. Mở cửa phòng ra là mắt cay xè do nước tiểu của chúng. Lo nhất là bọn trẻ lỡ bị bọ bu bám vào thì cay mắt, ngứa, thậm chí rộp da, có lúc đang ngủ còn bị chúng chui vào tai”.

Người dân nơi đây cho biết, bọ đậu đen thường sinh trưởng ở những vùng có cây cao su và thường xuất hiện từ khoảng tháng 5 trở đi. Chúng bay từng đàn rồi sà xuống mái nhà, bò đi khắp nơi, đặc biệt là nhà làm bằng gỗ. Khi đã ẩn náu ở nhà nào thì cứ y như rằng năm sau chúng tiếp tục... quay trở lại. Biết là vô cùng khó chịu, khổ sở nhưng những người dân ở đây không có cách nào tiêu diệt, đành phải “sống chung với bọ”. Ngành chức năng huyện Ia Grai cũng đã cử cán bộ trực tiếp xuống kiểm tra, nghiên cứu tìm cách xử lý loại bọ này nhưng vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu.

Người dân phải gỡ hết giường tủ để quét dọn bọ đậu đen. Ảnh: P.V

Trao đổi với P.V, ông Đào Lân Hưng-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai-cho biết: “Loài bọ đậu đen xuất hiện ở xã Ia O từ khá lâu rồi. Trên địa bàn huyện còn có một số xã như: Ia Khai, Ia Krai, Ia Chía… cũng bị bọ đậu đen xâm nhập mỗi độ vào mùa mưa. Huyện đã cử cán bộ xuống trực tiếp kiểm tra và khuyến cáo người dân biện pháp tiêu diệt nhưng vẫn không trị hết được. Bọ đậu đen sống trong nhà dân, trú trong những ngóc ngách kín, nếu phun hóa chất thì ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, mà bắt bằng tay thì không xuể”.

Hiện nay, người dân truyền tai nhau phương pháp nấu nước lá sả với dầu gió để phun diệt bọ. Nhưng cách làm này chỉ nhằm đối phó tạm thời, còn để tiêu diệt chúng triệt để thì có lẽ vẫn phải chờ ngành chức năng vào cuộc.