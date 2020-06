Tình tay ba và bi kịch của những người đàn ông trung niên

Đều cùng ở tuổi xế chiều, cùng yêu tha thiết người phụ nữ “của cuộc đời” dù đã có gia đình, và họ có cùng điểm chung khác: Khi cơn ghen tuông bùng lên, tình cảm lấn át lý trí rồi gây án mạng, để phải nhận án phạt nghiêm khắc của pháp luật.





Bị cáo Đỗ Khắc Phong tại phiên tòa sơ thẩm ngày 4.6 vừa qua. Ảnh: Việt Dũng





Án mạng từ mối quan hệ bất chính



Nom dáng gày gò, gương mặt hốc hác đến còm cõi của bị cáo Đỗ Khắc Phong (53 tuổi, ở thị trấn Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) hôm 4.6 bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội về tội Giết người, nhiều người có mặt tại phòng xử khó hình dung được tội ác của ông ta gây ra với nạn nhân - tình địch.



Cái nắng nóng 38 độ C dường như “hút” mọi năng lượng của bị cáo, nên nhìn rõ ông ta khá mệt mỏi khi bị đưa vào phòng xử án. Cũng nhờ không khí mát lạnh từ phòng xử, nên bị cáo tỉnh táo đôi chút để trả lời phần thẩm vấn của Hội đồng xét xử.



Bị cáo vốn có gia đình, con cháu đông đủ. Cuộc sống không dư dả nên bị cáo từ một huyện miền núi tỉnh Phú Thọ về Hà Nội xin làm bảo vệ cho một siêu thị. Đồng lương chẳng bao nhiêu, tiền thuê trọ cùng với ăn uống, có dè xẻn lắm bị cáo mới để được một vài đồng.



Sống xa nhà vì mưu sinh, tháng 4.2018, chỉ thời gian ngắn về Hà Nội, run rủi thế nào bị cáo gặp được người phụ nữ có ánh mắt đa tình cùng tuổi, quê ở Thái Bình. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm dù đôi bên đã lên chức ông, bà.



Thế rồi “anh, em” dọn về ở chung với nhau tại phòng trọ ở quận Nam Từ Liêm. Hàng ngày, sau những giờ làm việc vất vả, quay về xóm trọ, bị cáo có nhân tình nấu nướng, chờ cơm. Lúc đó, ông ta dường như quên hẳn ở quê còn có vợ con, rồi đắm chìm trong chuyện tình với người phụ nữ này.



Mối quan hệ bất chính của bị cáo kéo dài được hơn nửa năm. Đầu năm 2019, gia đình bị cáo biết chuyện ngoại tình này đã ra sức khuyên ngăn, cộng với gây áp lực với người phụ nữ kia.



Để yên chuyện, nếu không tiếng ngoại tình lan ra xóm làng làm mất mặt họ hàng, bị cáo phải hứa với vợ con sẽ chấm dứt yêu đương với người phụ nữ kia. Song lời hứa của ông ta chỉ có giá trị nhất thời. Trong phút tình cảm lấn át danh dự, bị cáo vẫn tiếp tục liên lạc với người tình.



Chuyện tình của bị cáo với người phụ nữ đó cũng sẽ vẫn diễn ra trong bức tranh tối màu như vậy, nếu ông ta không bất ngờ thấy bạn gái có những thay đổi, không còn vồn vã, chiều chuộng hay yêu thương nhiều như thuở còn cặp kè bên nhau.



Mối nghi ngờ về bà này có tình nhân mới nhen nhóm, bị cáo đã âm thầm tìm hiểu, theo dõi. Sau nhiều lần theo dấu nhân tình, bị cáo phát hiện bà này đã có người đàn ông khác. Người tình của bị cáo đã sống chung với người đàn ông hơn tuổi, cùng quê Thái Bình.



Thời khắc đó, cơn ghen bùng nổ, mọi việc làm sai trái có lỗi với gia đình để thậm thụt quan hệ bất chính để rồi bị phụ tình. Điều nực cười, bị cáo cho rằng bà này phản bội mình nên nảy sinh uất ức.



Trong phút tình cảm lấn át lí trí, bị cáo sắm dao để “dạy” cho tình địch và bạn gái một bài học. Nghĩ là làm, tối muộn 4.6.2019, bị cáo mang 2 con dao đến khu trọ của “cặp uyên ương” ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội).



Đứng rình phục ít lâu, bị cáo thấy bạn gái ngồi sau xe của tình địch, có những cử chỉ tình cảm. Máu dồn lên tận đầu, cơn ghen bùng nổ, bị cáo cầm dao xông tới chỗ tình địch, xuống tay liên tiếp. Nạn nhân chỉ kịp kêu ú ớ vì bị tấn công bất ngờ, rồi bỏ chạy một đoạn thì bất tỉnh.



"Xử" xong tình địch, bị cáo tiến về phía bạn gái đang “mặt cắt không còn giọt máu”, lạnh lùng nói: “Tại sao mày phản bội tao, mày muốn chết không?”. Người đàn bà đa tình ú ớ van xin: “Anh đừng làm thế, anh đừng đâm em, em xin anh”.



Trước những lời van xin khẩn thiết của bà này, ông ta dừng tay và lên xe bỏ đi. Về phần nạn nhân, mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, song vì thương tích quá nặng, đã không qua khỏi.



Hành vi sát hại tình địch một lần nữa được bị cáo khai lại qua giọng khàn khàn. Một vị hội thẩm cho hay, bị cáo đã có gia đình nhưng vì mối quan hệ bất chính mà gây nên trọng tội. Khi quan hệ bất chính, bị cáo đã không nghĩ cho bản thân và gia đình. Đến khi gây án mạng, người thân của nạn nhân và của gia đình bị cáo sẽ phải chịu thiệt thòi rất lớn.



Đứng trước tòa, phía sau là người nhà nạn nhân, bị cáo tỏ ra ăn năn, day dứt, đổ rằng vì quá ghen. Đến giờ, bị cáo ân hận muộn màng muốn quay lại thời khắc đó để hành xử khác. Trong lời nói sau cùng, bị cáo xin lỗi gia đình bị hại và mong được khoan hồng.



Tòa cấp sơ thẩm nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp tước đoạt tính mạng người khác một cách trái pháp luật, thể hiện tính côn đồ, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.



Vì các lẽ trên, sau khi nghị án, tòa quyết định tuyên phạt Đỗ Khắc Phong tử hình về tội Giết người. Nghe vậy, bị cáo gần như khuỵu xuống, còn phía sau là những tiếng nức nở của gia đình ông ta. Cái giá phải trả cho cơn ghen tuông là quá đắt.



Giam cầm rồi đoạt mạng nhân tình



Một người đàn ông khác là Nguyễn Trọng Nghĩa (55 tuổi, trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), cũng mờ mắt vì ghen tuông mù quáng. 6 tháng trước, với mong muốn được giảm nhẹ mức án tử hình tổng hợp cho hai tội Giết người và Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, bị cáo Nghĩa đã làm đơn lên Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xem xét.



So với hồi đầu tháng 9.2019 khi Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm, bị cáo vẫn dáng dấp gày gò, song gương mặt chất chứa nhiều lo lắng. Bị cáo chưa biết rõ cấp phúc thẩm sẽ phán quyết ra sao, có chấp nhận lời thỉnh cầu xin được giảm nhẹ cho mình hay không.



Cũng giống với Phong, bị cáo vốn đã có gia đình, song từ năm 2012 đã qua lại và sống chung như vợ chồng với người phụ nữ kém mình 11 tuổi. Cuộc sống nhân ngãi đang mặn nồng, một năm sau, Nghĩa phải đi cai nghiện bắt buộc. Thời gian vắng Nghĩa, chị này sang khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm (Hà Nội) chung sống với người đàn ông khác. Không lâu sau, anh này bị bắt về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến tháng 5.2015, sau hai năm, Nghĩa đi cai nghiện về, chị này "nối lại tình xưa".



Tuy nhiên, tháng 6.2017, thấy bạn trai đi chấp hành án phạt tù về, chị này bỏ Nghĩa, sang khu Đặng Xá sống. Nghĩa nhiều lần đi tìm tình nhân nhưng không thấy. Khoảng tháng 2.2018, ông ta đi khám sức khỏe thì phát hiện mình bị nhiễm HIV.



Cho rằng bạn gái phản bội mình, quan hệ tình dục với người khác bị mắc bệnh rồi truyền bệnh, Nghĩa nảy sinh ý định giết tình nhân. Nghĩa lên mạng Facebook nhắn tin, vờ nói lời tha thứ, bỏ qua cho chị và nói muốn qua nhà tình địch chơi. Lúc gặp gỡ ở nhà tình địch, Nghĩa nói sẽ cung cấp hoa quả để chị bán.



Không nghi ngờ gì, chị này đồng ý mà không hay sinh mạng của mình đang nằm trong sắp đặt của gã. Bởi trước những lời gian dối trên, Nghĩa đã nuôi ý định “xử” nhân tình vì phản bội, vì cho rằng đổ bệnh cho ông ta. Thế nên, chị này không biết Nghĩa đã mua sẵn 2 dao bầu, chờ thời cơ ra tay với tình cũ.



Khoảng 17h ngày 15.6.2018, Nghĩa sang nhà tình địch ăn tối vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, ông ta lấy lý do hàng hoa quả nhập về nhiều, bảo nhân tình cũ cùng mình đi lấy hàng và chị này đồng ý. Ngồi trên taxi, Nghĩa giả vờ nói cần về nhà lấy tiền nên người phụ nữ phải theo ông ta.



Biết tình cũ đang mang thai, Nghĩa vẫn khóa cửa lại, lấy 2 con dao bầu chuẩn bị từ trước vứt lên mặt đệm và bắt đầu trách móc chị phản bội, ăn ở cùng người khác và lây truyền HIV cho mình. Nghĩa bắt chị ở cùng trong phòng, không cho ra ngoài. Đến giờ ăn, anh ta khóa cửa, nhốt chị trong phòng, rồi đi mua đồ để cả hai cùng ăn.



Khoảng 20h ngày 16.6.2018, mẹ chị này đến nhà Nghĩa tìm con gái. Bà cố gọi cửa nhưng Nghĩa không trả lời. Anh ta dí dao vào cổ nạn nhân không cho kêu rồi trói chân, tay nạn nhân lại. 2h sáng hôm sau, sau khi sử dụng ma túy, Nghĩa cho chị này dùng điện thoại để nhắn tin cho bạn trai nhưng vì quá sớm, anh này không trả lời.



Một tiếng sau, Nghĩa dùng dao sát hại nạn nhân. Khi thấy chị này đã chết, ông ta ra ngoài khóa cửa lại, rồi đi ăn sáng. Đến 9h sáng cùng ngày, bị cáo tìm bà tổ trưởng dân phố, trình bày việc mình vừa giết người, rồi chờ công an đến đưa về trụ sở.



Trước tội ác của Nghĩa, cấp phúc thẩm đã bác đơn, giữ nguyên mức án tử hình.

